Megszólalt a barát: Íme az igazság a TV2 két sztárjának románcáról

Karácsony előtt alig pár nappal derült fény arra, hogy egymásba szeretett a Sztárban Sztár leszek! negyedik szériájának két versenyzője!

Karapencsev Kristóf nyerte a Sztárban Sztár leszek! negyedik évadát Fotó: Bors Máté Krisztián

A nagy feszültséggel teli végjátékot Karapancsev Kristóf nyerte, így ő lett az év legsokoldalúbb előadója idén. A kitüntetés és a győzelem dicsősége mellett az énekes úgy tűnik, nemcsak a műsort nyerte meg, de gyönyörű versenytársa, Halász Rebeka szívét is.

Kristóf ugyanis több utalást is tett rá, hogy Rebekával jóval több van köztük szimpla barátságnál. Elég csak arra a szelfire gondolni, amin nemes egyszerűséggel arcon csókolja az énekesnőt. Ezt a képet Rebeka is megosztotta, de nem fűztek többet a képhez, csak egy sejtelmes, ámbár árulkodó szívecskét, amiből arra következtethetünk, hogy a két fiatal tehetség egy csodás párt alkot.

Ez a szelfi "buktatta le" Karapancsev Kristófot és Halász Rebekát (Fotó: Instagram)

Karapancsev Kristóf óvatosan fogalmaz

A Bors elérte a Sztárban Sztár leszek! győztesét, aki körülbelül egy hete költözött át Mezőtúrról Budapestre.

– Jól megvagyunk, ennél többet nem szeretnék mondani – nyilatkozott sejtelmesen az énekes.

Megszólalt a bennfentes

Akad azonban egy illető, aki tud egyet, s mást Kristóf magánéletéről, és a háttérből nagyon drukkol neki. Ez a rejtélyes informátor elárulta, miért lehet, hogy a fiatalok ennyire óvják a magánéletüket.

– Való igaz, hogy Kristóf és Rebeka nagyon jól elvannak, kiegészítik egymást és szinte bármiről el tudnak beszélgetni. Valamiért azonban úgy vannak vele, hogy nem akarnak semmit sem elkapkodni, azt sem szeretnék kijelenteni, hogy egy párt alkotnak. Idővel majd eldől, hogyan is döntenek ezzel kapcsolatban – árulta el a Borsnak a bennfentes.

Karapancsev Kristóf fájdalmas szakítás után lett a színpad királya

A Bors először számolt be arról, hogy Karapancsev Kristóf kedvesével közös megegyezés alapján véget vetett a kapcsolatának, pedig korábban minden tökéletesnek tűnt. Az énekes saját bevallása szerint elhanyagolta a kapcsolatát, ez is vezethetett a szétváláshoz. A fiatal énekesnek viszont a műsor miatt most nem olyan az élete, hogy beleférjen egy újabb románc, inkább a karrierjére szeretne koncentrálni.

– Be kellett látnom, hogy most a zenélésre és a műsorra szeretnék koncentrálni száz százalékig. Ezzel együtt azt is felismertem, hogy az utóbbi időben elhanyagoltam a párkapcsolatomat. Ezért nehéz szívvel, de közös megegyezéssel úgy döntöttünk a párommal, hogy külön utakon folytatjuk. Nem hagytunk nyitva kiskapukat, elengedtük egymás kezét, de azt megbeszéltük, hogy bármiben számíthat rám és én is rá. Úgy érzem, hosszú távon jó döntést hoztam, még akkor is, ha rövid távon nagyon meggyötörtek a történtek. Mindenesetre igyekszem különválasztani a szakmát a magánélettől – ismerte be sóhajtva Kristóf lapunknak október végén.

Nos, bár a két fiatal a hírek szerint semmit sem szeretne elkapkodni, az egészen biztos, hogy remekül érzik magukat egymás társaságában.