Hosszú ideje először fotózták le III. Károly királyt – aggasztó részletet szúrtak ki a képen

Mint ismert, megterhelő időszakot él át a brit királyi család: először III. Károly király rákos megbetegedése derült ki, ami miatt jó ideje Kamilla és Vilmos vette át az uralkodói teendőket – ahogy egy bennfentes fogalmazott még március közepén: "ők hordják a koronát" –, majd hosszú hallgatást és számos botrányt követően Katalin hercegné is kiállt a nyilvánosság elé, hogy bejelentse: rákkal küzd.

III. Károly audienciát tartott Fotó: AFP PHOTO / BUCKINGHAM PALACE / BBC / SKY / ITV NEWS

Egy bennfentes szerint a király már nagyon szeretne visszatérni a hivatalba, így rendkívül frusztrált, hogy nem tudja elvégezni uralkodói teendőit, pedig nagyon szeretne már újra munkába állni. Alighanem ennek is köszönhető, hogy nem zárkózik el teljesen a feladatoktól, a héten például audienciát tartott a Buckingham-palotában, melyről pár hivatalos fotó is napvilágot látott. Úgy tűnik azonban, hogy az uralkodói famíliát ábrázoló fotókkal mostanában nincs szerencséjük, ugyanis a netezők aggasztó részletet fedeztek fel rajtuk.

Mint ismert, korábban, anyák napján Katalinról és családjáról adtak ki idillinek szánt felvételt, amit aztán pár nap múlva a legnagyobb ügynökségek vissza is vontak, mondván: a képet manipulálták. Javarészt a kezek körül voltak szabad szemmel is könnyen kiszúrható változtatások, melyről maga Katalin adott ki közleményt – akinek állapota ekkor még nem volt ismert –, miszerint szokott a képszerkesztés adta lehetőségekkel kísérletezni, ám ez most nem sikerült túl jól. Különösképp ismét a kezek kerültek fókuszba, ám egész más okból: az alattvalóknak ugyanis feltűnt, hogy Károlynak – nem először – eltűnően meg vannak dagadva és lilásak az ujjai.

Sajnos azt eddig is lehetett tudni, hogy Károly dactylitisben, azaz az ujjak ízületi gyulladásában szenved, ennek tünetei jelentkeznek a most közreadott képeken is.