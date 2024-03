"Magas és folytonos láz" - Hódi Pamela kislánya nagyon beteg

Egy nőnek nagy teherbírással kell rendelkeznie, az élet számos területén kell ugyanis helyt állni. Egy édesanyának egyszerre kell teljes állásban dolgoznia, rendben tartania a háztartást, főzni, mosni, nevelni a gyerekeit, és ha valaki beteg, bizony el kell látnia. Nincsenek könnyű napok Hódi Pamela mögött.

Hódi Pamelának nehéz napjai voltak

Ne gondoljuk azt, hogy a hírességek élete fenékig tejfel, és hogy náluk még a kerítés is kolbászból van! Ahhoz ugyanis, hogy valaki sikeres és híres legyen, nagyon sokat kell dolgozni, és bár a legtöbb ember csak a csillogást és a gazdagságot látja, bizony nagyon sok verejték is cseppen a színfalak mögött. Hódi Pamela most arról számolt be, hogy rengeteget dolgozott az elmúlt napokban, mert sok volt a megrendelése, emellett szeretett kislánya, Via is csúnyán megbetegedett:

- Ez a sorozat volnék én. Megterveztem a mai napomat, de nagyjából semmi nem úgy alakult, ahogy szerettem volna.

Via váratlanul belázasodott az éjszaka és bármilyen hihetetlen is, de két fős volt az ápolása. Az első fotón azt látjátok, amikor dolgozom azaz tartalmakat gyártok időpontra.

Ha lapoztok, láthatjátok, ahogy anyaként munka közben babusgatom a kis betegemet akinek 3 percenként változott, hogy anyára vagy apára van szüksége. Ezekben a 3-5 percekben rohangáltam felvenni a videókat, fotót készíteni, ruhákat rendszerezni, meetingelni, időre posztolni mindent, gyógyszert készíteni stb, ja és 3 éve megtanultam nagyon gyorsan enni is. Harmadik videón láthatjátok azt ami ritkán vagyok én. Csinos ruciban, kimozdulva a megszokott hétköznapokból elindulni egy rendezvényre. És végül az utolsó fotón van az ami a mindennapjaim része. A finomságok elkészítése a családnak.

Ezek csak szösszenetek az elmúlt 24 órámból, hisz a hajnali ébredéseket, készülődést a fotókhoz és videókhoz, az egésznapos pakolást és takarítást már meg sem örökítettem, hiszen ahogy nektek úgy nekem is az életem részei.

Nagyon nehéz volt a mai napot kilogisztikázni minden téren, de a legfontosabb az volt, hogy ilyen magas és folytonos láz mellett mindketten mellette legyünk. Sikeresen zártuk a napot

- árulta el Pamela.

A fotókat IDE kattintva lehet megtekinteni.