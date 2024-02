Zámbó Jimmy gyerekeinek sorsára juthatnak Berki Krisztián lányai

Május 6-án már két éve lesz, hogy tragikus hirtelenséggel meghalt Berki Krisztián. Halálának körülményei mai napig foglalkoztatják az embereket. Özvegye ugyanis úgy döntött, nem kívánja megosztani a nyilvánossággal, mi áll a hivatalos dokumentumban, amit még Krisztián édesanyja sem látott.

Berki Krisztián halálának oka a mai napig nem került nyilvánosságra Fotó: Móricz István

Berki Mazsi kijelentése, miszerint majd csak közös gyermekük, Emma és a médiaszemélyiség első kapcsolatából született Natasa Zselyke is csak felnőtt korukban tudhatják meg az igazságot, borzolja az internetezők idegeit. Tény, hogy még a kislányok túl picik ahhoz, hogy felfogják vagy egyáltalán megértsék az okokat, mégis sokan úgy gondolják, közszereplőként ezt az információt nem kellene elhallgatni.

Mazsi csak Berki Krisztián kislányainak fogja elárulni az igazságot Fotó: Máté Krisztián

Miért titkolja Mazsi Berki Krisztián halálának okát?

Az egyik internetes oldalon minden eddiginél jobban nekiestek Mazsinak a kijelentése miatt, ugyanis felelőtlenségnek tartják döntését, és sokan attól félnek, a későbbiekben a kislányok Zámbó Jimmy fiaihoz hasonlóan majd ezzel szerepelnek többször a médiában. Mindkét eset bizonyos részleteit homály fedi, ami azt eredményezi, hogy még a mai napig is különböző történetek – vagy inkább találgatások – kapnak szárnyra a haláluk körülményeinek tekintetében.

„Elmondta, tőle soha nem fogja megtudni a világ, mit is tartalmaz a halotti dokumentum. A papírt ráadásul csak Natival és Emmával lesz hajlandó megosztani, ha felnőttek. A döntést pedig, hogy ők akkor nyilvánosságra hozzák-e majd az teljesen rájuk bízza. Szabad kezet ad nekik” – idézte fel Mazsi egyik nyilatkozatát egy internetező.

„De kedves, hagyott a gyerekeknek valamit, amivel majd évekkel később végig haknizhatják a médiát Zámbó Krisztián stílusban” – fűzte hozzá valaki.

Azért 18 év múlva már remélem, senkit nem fog érdekelni a dolog és nem lesz belőle Jimmy kultusz…

„Amúgy ahogy mások is írták, szerintem is egyértelmű a dolog. A tragédia ebben, hogy a két kislányát itt hagyta, ráadásul Nati valószínűleg egy életre traumatizált” – emelte ki a lényeget egy másik internetező.

„Biztos lehet marketing része is van a dolognak, de Mazsinak is lehetne ennyi esze, hogy Emma is nézni fogja majd” – írta valaki.

„Nem értem, hogy Berki anyjának mi az, hogy nem árulják el a halál okát? Nem Mazsi, attól ne várjuk. De hogy hivatalos úton ezt nem lehet megtudni, én azt nem hiszem el” – fejtette ki véleményét a témához kapcsolódóan egyikük.

Május 6-án lesz két éve, hogy tragikus hirtelenséggel elhunyt Berki Krisztián Fotó: Végh István

„Itt meg egy ember meghalt”

Sokak szerint Berki Krisztián volt párja, Hódi Pamela Mazsihoz képest sokkal következetesebb és előrelátóbb a nyilatkozatokban. Azt is kiemelték, hogy arra a következtetésre jutottak, őt sokkal jobban megviselték a történtek, mint feleségét. Azt tudjuk, hogy az emberek részrehajlók, de azt is pontosan lehet tudni, Berki özvegyének is hónapokra volt szüksége, hogy túllépjen a tragédián.

„Ott van Pamela interjúja Hajdú Péternél. Őt sem kedvelem különösebben, de rajta tényleg látszik, hogy megtörte az esemény. És tisztelettel, kellő komolysággal nyilatkozik....” – hasonlították össze a két nőt.

„Pamelában az is ott van, hogy Nati is nézheti ezeket az interjúkat, ami ha nem most, de 10 év múlva leesik neki, hogy »anyukám olyan szépen beszél az apukámról annak ellenére, hogy évekig harcoltak egymással«” – fűzte a témához valaki.

„Ha szeretsz valakit és meghal, minden szart elfelejtesz, amit veled tett. Mert nincs többé. Hiányzik és ez látszik is rajtad. Hányan szakítanak, mert a másik egy f@sz volt, de ugyanúgy megsiratja a kapcsolatot. Itt meg egy ember meghalt” – hívta fel az ügy komolyságára mindenki figyelmét egy hozzászóló.