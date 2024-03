G.w.M hiába diétázik, Edinával együtt kerekedik a rajongók szerint

Kulcsár Edina és G.w.M azaz Varga Márk párkapcsolata akár egy romantikus filmbe is beleférne. A pár nemrég jelentette be, hogy hamarosan újabb taggal bővül mozaikcsaládjuk, a második közös babájukat a boldog szülők már izgatottan várják. Edina mint mindig, most is fantasztikusan néz ki kismamaként, és ezt büszkén meg is mutatja, hiszen minden fényképén, videóján sugárzik a boldogságtól.

G.w.M és Edina kapcsolata akár egy romantikus filmbe is elmehetne (Fotó: Bánkúti Sándor)

G.w.M Edinához kerekedik

Csütörtök este Edina a férjével kimenőt adtak maguknak, hogy egymásra is fókuszáljanak kicsit. A páros egy budapesti partira volt hivatalos, ahol tőlük telhető módon próbáltak különleges és elegáns szettben megjelenni. Mint az lenni szokott, a rosszakarók most is kikezdték a rappert, aki fehér zakóban, mellényben, ingben és nyakkendőben jelent meg. Többen megjegyezték, hogy ez a ruha nem éppen a legelőnyösebb G.w.M számára, mondhatni, egyenesen szűk. Sokan meg is jegyezték, hogy a rapper annak ellenére, hogy bevallásuk szerint figyel az egészségére, Edinához kerekedik.

Milyen pazar ünneplősbe vágta magát a kis pocok, már csak a méretet kellene végre eltalálni, mert ez két falat után úgy fog végig repedni a varrás mentén, mint a túltöltött bejgli teteje karácsonykor

– írta egy rosszindulatú kommentelő.

– Azt a zakót csak a szentlélek tartja össze – írta egy másik kritikus, azonban voltak, akik azt hangsúlyozták ki, hogy Edina mennyire káprázatos.

– Edina legalább ezen a fotón olyan mint régen, nagyon szép és boldognak tűnik – vette védelmébe a párost az egyik kommentelő.

Előnyére változott G.w.M mellett

A rajongók és az internet népe szerint Edina elengedte magát férje mellett az utóbbi időben. Ezzel semmi probléma, hiszen az ember általában a kedvese mellett gyakran teszi ezt, és formálódik. Nemrég a Redditre került fel egy 3 évvel korábbi és egy mostani kép Kulcsár Edináról, ahol elég szembetűnő a változás. Több kommentelő is kifejtette negatív véleményét, hogy kedvencükre már rá sem ismernek. De szerencsére mindig vannak olyanok, akiknek helyén az értékrendje, és nemcsok mocskolódni tudnak.

– Nagyon nem csipázom Edinát és tényleg nem védeni akarom, de ez hány éves kép? Még gyerekek előtti? Azért 4 gyerek az 4 gyerek, tudom, Blake Lively 4 gyerek után is tökéletes, ez is igaz… nekem Edina átment egy hétköznapi “asszonyba”, lehet eddig megfelelési kényszere volt és most elengedett mindent és tényleg jól érzi magát így ahogy van… – írta egy kommentelő.