"Zsák a foltját módon lelakták egymást" - Kulcsár Edina nagyon megváltozott a rajongók szerint

Kulcsár Edina pár hete jelentette be, hogy második gyermekét várja G.w.M-től, azaz Varga Márktól. Bár a háromgyerekes édesanya igyekszik mindig a rajongók kegyeit keresni, az utóbbi években sokkal inkább a negatív, mintsem a pozitív megjegyzéseket kap.

Kulcsár Edina a rajongói szerint Csuti mellett sokkal jobban nézett ki, mint most. (Fotó: Knap Zoltán)

Nagyon megváltozott Kulcsár Edina

A rajongók és az internet népe szerint elengedte magát férje mellett az utóbbi időben. Ezzel semmi probléma, hiszen az ember általában a kedvese mellett gyakran teszi ezt, és formálódik. Nemrég a Redditre került fel egy 3 évvel korábbi és egy mostani kép Kulcsár Edináról, ahol elég szembetűnő a változás. Több kommentelő is kifejtette negatív véleményét, hogy kedvencükre már rá sem ismernek.

Nagyon sajnálom ezt a nőt. Ekkora visszalépést és leépülést még senkinél nem láttam. Régen mindig igényesnek tűnt még akkor is amikor Ninás terhesség után volt rajta felesleg. Szép ház, üzleti partnerek, megkeresések, nagyjából tudott nyilatkozni is, de amióta Márkkal van együtt, azóta zsák a foltját módon lelakták egymást. Nem csak a ruhákra vagy a kinézetére gondolok, hanem a megnyilvánulásaira, viselkedésére, a rengeteg hazugságra és erre az ízléstelen hideg kriptaszerű házra.

Vissza kellene vonulnia a nyilvánosságtól, befelé figyelni és valódi családként megpróbálni működni. Nem pedig a neonfényben, mindig minimum 2-3 haverral körülvéve a nappaliban játszania a fejét, és az ócska minőségtelen reklámokat, posztokat és képeket pakolgatni – vágta oda valaki keményen a véleményét.

– Nagyon nem csipázom Edinát és tényleg nem védeni akarom, de ez hány éves kép? Még gyerekek előtti? Azért 4 gyerek az 4 gyerek, tudom, Blake Lively 4 gyerek után is tökéletes, ez is igaz… nekem Edina átment egy hétköznapi “asszonyba”, lehet eddig megfelelési kényszere volt és most elengedett mindent és tényleg jól érzi magát így ahogy van… – írta egy másik kommentelő.

Edina kitart szerelme mellett

Bár sokan kritizálják Edina és G.w.M kapcsolatát, az egykori szépségkirálynő hűen kitart férje mellett. Nemrég a hot! magazin elmondták, hogy úgy érzik a megfelelő emberrel vannak együtt.

– Izgalmas évet tudhatunk magunk mögött, tele volt történésekkel. Mindketten meg vagyunk győződve arról, hogy életünk szerelmével vagyunk, emiatt sok minden magától értetődő. Amikor pár hónapja voltunk kapcsolatban, úgy éreztük, mintha tíz éve lennénk együtt, olyan tartalmasan éltük meg a hétköznapokat, és annyira egy hullámhosszon vagyunk. Olyan, mintha mindig is együtt lettünk volna. Márk mögött volt egy szép karrier, de az anyagiakat tekintve sok mindent együtt értünk el, amire büszkék vagyunk, ráadásul várandós vagyok a második közös gyermekünkkel, ami hatalmas dolog számunkra — mesélte korábban Edina.