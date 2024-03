Fontos bejelentést tett Schobert Norbi: erre minden magyar nő felfigyel

Schobert Norbi nagyon romantikus lélek. Arról már Rubint Réka is beszámolt, hogy nagyon gyakori, hogy férje ajándékokkal lepi meg, randizni vagy utazgatni viszi. Nemrég arról mesélt a Mokkában, hogy ezt az ifjabb Norbika is kifigyelte, és ő maga is nagyon szépen bánik a barátnőjével. Ma van nőnap: ezen a napon a férfiaknak lehetőségük van kifejezni, hogy mit éreznek a nők iránt, és megköszönhetik azt a sok gondoskodást, amit kapnak. Ezt Schobert Norbi sem szalasztotta el. Köszöntötte édesanyját, feleségét és kislányát, valamint boldog nőnapot kívánt minden hölgy követőjének is.