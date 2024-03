Fodor Zsóka megszólalt Várkonyi Andrással való vitájáról: Nincs esély, hogy leüljünk megbeszélni

A Barátok közt két népszerű színésze, Fodor Zsóka és Várkonyi András négy évtizedet dolgozott együtt, ám úgy tűnik, nemcsak a közös munka, hanem a köztük lévő szoros baráti kapcsolat is végérvényesen megszakadt. Többé nem láthatjuk őket együtt színpadon, pedig nagy sikerrel futott közös produkciójuk, amivel az elmúlt években járták az országot. Az utóbbi hetekben nagyon sok cikk jelent meg arról, mi is történt a két nagyszerű művész között, hogy odáig fajult – fogalmazzunk úgy – a köztük lévő nézeteltérés, hogy az újságok hasábjain és a televízió képernyőjén nyilatkoztak külön-külön a történtekről.

Fodor Zsóka csak a szép közös időszakra szeretne emlékezni (Fotó: Szabolcs László)

Fodor Zsóka egy újságcikkből szembesült az őt ért vádakkal

Minden Várkonyi András nyilatkozatával kezdődött, melyben azt mesélte, hogy Fodor Zsóka néhány hónapja nem ment el egy közös fellépésükre, hiába várt rá ő és a nézők is: emiatt egyfelől nagyot csalódott benne, másrészt, anyagi kár is érte. A színésznő nem sokkal később gyanútlanul olvasta az egyik újságot, amikor meglátta, hogy András miket mond róla. Zsókát hideg zuhanyként érte egykori barátja állítása, amit már ő sem hagyott szó nélkül.

– Amikor úgy három héttel ezelőtt Pécs környékére hívtak minket, akkor azt mondtam kegyes hazugságként a felkérésre, hogy Andriskámmal megbeszéltük, olyan sok időt töltöttünk együtt, hogy külön lépünk fel. Úgy gondolom, részemről ez sem volt bántó, csak én véget akartam vetni a közös munkáknak.

Hogy miért, az maradjon az én titkom, de az nagy szerepet játszott a döntésemben, amikor egyik alkalommal szörföztem a televíziós csatornák között, majd egy vele készült riportra lettem figyelmes.

– Ebben két kollégámról és rólam finoman fogalmazva nem szépen nyilatkozott. Egyikük emiatt két éve nem áll szóba Andrással. Ennek ellenére, soha sem mondtam el neki, hogy fáj, ahogy rólam beszélt – elevenítette fel a történteket lapunknak a színésznő.

Várkonyi András komoly vádakkal illette a színésznőt (Fotó: Markovics Gábor)

„Nincs esély, hogy leüljünk megbeszélni”

Megannyi interjú készült ebben a témában, most azonban Zsóka a Borsnak adott interjúban elárulta, visszafordíthatatlan a köztük kialakult helyzet, ám ő nem haragszik kollégájára, ennek ellenére arra sincs esély, hogy ők ezt valaha, együtt, négyszemközt tisztázzák.

– Nagyon rosszul esett ez az egész, mondhatni, kaptam egy gyomrost tőle. Andrisban vannak tüskék, de hogy mik, az maradjon a mi titkunk.

Nem haragszom rá, inkább csodálkozom. Szeretnék a jövőben is csak a szép közös élményeinkre emlékezni.

– Becsülöm, nagyra tartom a tehetsége miatt, és minden túlzás nélkül állítom, ő a magyar szinkroncsászár Magyarországon. Ezekkel a gondolatokkal tartom őt meg magamban – hangsúlyozta a színésznő, akit arról is kérdeztünk, kettőjük között rendezhető-e a probléma.

Nincs esély, hogy leüljünk megbeszélni.

– Neki is megvan a saját kis élete, nyilván mi már nem fogunk együtt sem beszélgetni, sem játszani. Nekem is megvan a magam dolga, nagy ez az ország, ki tudjuk kerülni egymást – fűzte hozzá Fodor Zsóka.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjével is kitüntetett színésznő a történtek ellenére sem áll bele egy adok-kapok harcba, továbbra is csak szépet és jót nyilatkozik kollégájáról. Ám az elmúlt hetek történései őt is megviselték, és érthető módon, foglalkoztatja a gondolat, miért történhetett mindez így.

– Talán az váltott ki belőle rossz érzést, amikor egy cikkben – persze ezt is viccesen – arról nyilatkoztam, kire cserélném le Andrist. A felsorakoztató férfiakat egyesével megindokoltam, miért nem jöhetnének szóba. Utolsóként Csuja Imre neve hangzott el, akit én nagyon szeretek emberileg és művészileg is. Akkor mondtam azt, hogy „Drága Andriskám, ne haragudj, de a Csujára lecserélnélek”. Ennyi! Ha az elmúlt negyven évből, amióta ismerjük egymást, egyetlen riportot tud előkotorni, ahol nem szuperlatívuszokban beszéltem róla, én a nagykörúton letérdelek és bocsánatot kérek tőle – jelentette ki a színésznő.

A színésznő esélytelennek tartja, hogy valaha rendezze kapcsolatát kollégájával (Fotó: Markovics Gábor)

„Az ember változik”

Fodor Zsóka felidézte, a barátságuk kialakulását és azt is, mikor kezdtek eltávolodni egymástól.

– Andrissal 1972 óta ismerjük egymást. Békéscsabán már vezető színésznő voltam, amikor odakerült. Nála aranyosabb, kedvesebb, bohémabb embert keveset ismertem. Nagyon szerettük egymást, rendkívül jó kapcsolatba kerültünk. Később, amikor teljesen véletlenül összekerültünk a Barátok köztben, egymás nyakába borultunk. Még Kalamár Tamás meg is jegyezte, mekkora szerencse, hogy szeretjük egymást, ami hosszú éveken keresztül így is volt.

Valamitől idővel ez a jó kapcsolat ellaposodott, majd miután kiléptem a sorozatból, el is szakadtunk egymástól.

– Később újra összeálltunk a Keresem az uramat című közös produkciónk miatt. Viszont az ember változik, és az én szememben már valahogy nem az volt, akit azelőtt negyven évvel annyira imádtam. Voltak olyan dolgai – természetesen a jövőben sem szeretném megosztani a nagyközönséggel –, amiket kevésbé kedveltem, ezért döntöttem úgy, hogy nem kívánom folytatni vele a közös munkát – indokolta meg a „szakítás” okát a színésznő.