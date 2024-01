Most először szólalnak meg szerelmükről a TV2 sztárjai

Egymásba szeretett a Sztárban sztár leszek! tehetséges énekese és a Dancing with the Stars gyönyörű táncosnője, amiről először a Bors írt. Tasi Dávid és Tóth Katica eddig csak néhány közös fotóval tudatta rajongóikkal, hogy együtt vannak, de most először szólaltak meg kapcsolatukról.

Először beszéltek szerelmükről a TV2 sztárjai, Tasi Dávid és Tóth Katica. (Fotó: TV2/Mokka)

Tasi Dávid hetekig várt válaszra

Tasi Dávidnak nagyon tetszett, hogy Tóth Katica nem reagált egyből, amikor írt neki. Mert ahogy fogalmazott, nem ehhez volt hozzászokva, de hamar rájött, hogy a táncosnőnél erre bizony többre lesz szükség.

– Hivatalosan másfél hónapja vagyunk együtt, de az ismerkedésünk azért hosszabb időre nyúlik vissza – mesélte Tóth Katica a TV2 Mokka műsorában, majd átadta a szót szerelmének, Tasi Dávidnak. – Elég komplikált volt az eleje, Instagramon én reagáltam egy sztorijára.

Majd eltelt vagy három hét, én arra vártam, hogy majd ő megkeres, de teltek a napom és semmi. Lehet még most is várhatnék, ha nem lépek, de léptem és így beszélgetni kezdtünk.

A szerelmesek arról is beszéltek, hogy munkájuk miatt mind a ketten hozzá vannak szokva ahhoz, hogy emberek veszik körül őket. Emiatt féltékenység nincs köztük. Abban is biztosak, hogy lesz majd egy határ, hogy mit osztanak meg a kettejük életéből. Mindenesetre már most vannak közös terveik munkafronton.

– Dávid otthon állandóan énekel és táncol, egész ügyes – nevetett nagyot a táncosnő. - Bízom benne, hogy lesz lehetőségünk akár együtt táncolni, vagy olyan dolgokat megvalósítani, ami a tánc felé visz bennünket!

Első közös karácsony

A szerelmesek már együtt töltötték az ünnepeket is.

– Nagyon jó volt, édesanyukám az 50. születésnapját ünnepelte 27-én, hatalmas meglepetésbulit rendeztünk neki. Ott találkozott Dávid mindenkivel a családomból, nagyon jól fogadták – mesélte boldogan Katica.

– Jaj én nagyon izgultam, mert ugye az első benyomás nagyon fontos – tette hozzá az énekes. – Az én szüleim is nagyon örültek, amikor elmondtam nekik, hogy egy párt alkotunk.

Úgy látszik a TV2 sztárjainak kapcsolata hamar komolyra fordult, mert már most a családbővítés is szóba került. Igaz egyelőre nem egy kisbabára gondoltak, hanem szeretnének egy közös kutyust.