„Egy életed van” - Elhagyta az országot Csernus Imre

Elhagyta az országot a magyar sztárok és celebek egyik legkedveltebb és legnépszerűbb pszichiátere, az 58 éves Csernus Imre. Az előadásokkal is foglalkozó Csernus Imre Németországba, azon belül is Münchenbe utazott külföldi rajongóihoz, hogy előadást tartson számukra. A magyar pszichológust ugyanis nagyon sokan szeretik mind belföldön, mint külföldön. Ő volt például az, aki megmentette a depressziótól és a gyógyszerektől Baby Gabit, illetve Szabó Győző is úgy vélekedik róla, hogy neki köszönheti az életét.

Csernus Imre Németországba utazott. Fotó: Bors.

A "Doktor Úr", ahogy követői szokták írni neki alig pár órával budapesti reptéri fotóját követően már újabb posztot is közölt, méghozzá a müncheni reptérről. Ennek oka az volt, hogy találkozott a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság győztes trófeájának gigantikus másával, amely alatt egy visszaszámláló jelezte, hogy mindössze már csak 89 nap van hátra a nyári viadalig, melyet oly sokan várnak.

Végül az estét egy újabb bejelentkezéssel zárta, immáron az előadásáról, amelyet így összegzett: