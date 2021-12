Depresszió kínozta a magyar énekesnőt

Az énekesnő nem tagadja, roppant nehéz időszakot élt át akkoriban, összecsaptak a feje fölött a hullámok, úgy érezte nincs kiút.



„Édesanyám elvesztése, a depresszió, a gyász, a pánik.... Ezek jellemeztek akkor, miközben felléptem, riportokra jártam és gyógyszereket szedtem, hogy túléljek mindent” – ismerte be Gaby.



Szerencsére az énekesnő mellett ott volt az egyik legjobb barátnője, aki nem bírta tovább nézni a szenvedését. Elcipelte Gaby-t Csernus Imréhez, aki óriási hatással volt a lelkileg mélyponton lévő nőre.



„Nem tudom leírni milyen volt az a két alkalom, amikor elmentem hozzá. De mégis. Fájdalmas. Nagyon. Elvette a gyógyszereimet és rávilágított mindenre. MINDENRE. A második alkalommal, amikor visszamentem hozzá, gyógyszermentesen, tisztán, boldogan, azt mondta nekem: ”Művésznő! Soha többet nem akarom látni!„ Ennek 15 éve. Megmentett. És most mégis találkoztunk. Egy nagyon kellemes és őszinte riportot készített velem a Maflásban, amit hamarosan láthattok” - jelentette be büszkén Gaby.