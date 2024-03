Béres Alexandra: „Nem igazán voltam kamasz”

Egyszer mindenkinek túl kell esnie azon az időszakon, amikor a legsebezhetőbbek és a legbizonytalanabbak vagyunk – vagyis a kamaszkoron. Ez a rögös út mindenkinek más, de Béres Alexandra életében még időben is eltolódott.

Béres Alexandra családjának lett egy közös hobbija, a curlingezés Fotó: BERESALEXANDRA_HIVATALOS / INSTAGRAM / HOT MAGAZIN

– Nem igazán voltam kamasz. Olyan gyerek voltam, aki élsportolóként tette a dolgát. Ráadásul tizennégy éves voltam, amikor elváltak a szüleim, emiatt pedig mindkettőhöz kötődni akartam. Ezért a leválás helyett inkább még jobban kerestem a társaságukat. Majd aztán huszonévesen jött el az az időszak, amikor másképp láttam már a történteket, mint a szüleim, de ekkor már nem is éltem velük. Szerintem akkor lettem kamasz – kezdte a hot!-nak Alexandra.

Béres Alexandra: A családunkra jellemző a „majomszeretet”

Édesanyaként azonban jól felkészült arra, hogy mi várhat rá az elkövetkezendő években, ugyanis a nagyobbik lánya, Panna már 14 éves.

– A családunkra jellemző „majomszeretet” miatt tartottam ettől az időszaktól, de azzal abszolút egyetértek, hogy a gyerekeknek szükségük van arra, hogy leváljanak a szüleikről. A barátnőimnek kicsit idősebb gyerkőceik vannak, ezért ők valamilyen szinten felkészítettek arra, hogy mi vár majd rám. Mi még az elején tartunk, de azt már látom, hogy a nagyobbik lányomnak mindenről határozott véleménye van, már most egyedi a stílusa, és tőlem függetlenül keresi önmagát.

Alexandra arról is mesélt a hot! magazinnak, hogyan éli meg mindezt szülőként.

– Kettős érzelem van bennem, mert sokszor ölelésre vágyó kislánynak látom, máskor pedig kész hölgynek. Arra biztatom, hogy merjen a saját véleménye szerint dönteni. Ő pedig mindig megnyugtat, hogy nem változik át gonosz tinilánnyá! – nevetett az édesanya. – Szerintem ennek a kornak is megvan a maga szépsége. Ám van árnyoldala is, ugyanis a lányok önképe és testképe ebben az időszakban nem stabil. Nem látják, hogy milyen szépek, pedig jó lenne, ha később örömmel gondolnának vissza erre a korukra. Többször is volt már olyan, hogy készítettem róla egy fotót, majd azonnal mondta, hogy töröljem le. Megható időszak ez egy szülő életében. A legnagyobb szertetettel állok ott mellette, s hiába vagyok kitéve egyfajta érzelmi hullámnak vagy kisebb bántásnak, támogatom és elfogadom, s végignézem, hogy milyen csodás emberré válik a gyerekem.

Barátnői készítették fel arra, mi vár majd rá Fotó: BARNA KRISZTIÁN / HOT MAGAZIN

Nem ciki a család Szerencsésnek mondhatja magát Alexandra, ugyanis a családjának lett egy közös hobbija, a curlingezés. A férjével, Krisztiánnal, Pannával és a nagylány edzőjével, Jakab Zoltánnal együtt még egy országos bajnokságon is elindultak, és harmadik helyen végeztek.