Bő pólóban jelentette be Antal Timi a csodálatos örömhírt: özönlenek a gratulációk

Antal Timi hazánk egyik tehetsége. Nagyon odafigyel arra, hogy az emberek a karrierje, az énektudása miatt szeressék, ezek miatt foglalkozzanak vele, és ne a magánéletén csámcsogjanak. Ezt nagyon ügyesen is menedzseli, hiszen botrányoktól mentesen él, és megtartja magának azt, ami nem tartozik a nagy nyilvánosságra. Most azonban örömmel jelentette be, hogy betöltötte a 31. születésnapját. Egy gusztusos tortaszeletet tart mosolyogva, a rajongók pedig rohantak is gratulálni.

31. Köszönöm szépen rengeteg köszöntést! Isten éltessen Benneteket is!