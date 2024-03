Alekosz reagált Rákóczi Feri kemény kijelentésére: „Nem tudom, hogy találkozunk-e többet”

Nem is olyan régen még nagy verseny zajlott Vadon Jani megüresedett székéért, miután a rádiós otthagyta a Rádió 1-et. Év elejétől kezdve kipróbáltak több celebet, majd egy szavazást is rendeztek a közönség körében, amiben eldöntették, ki lenne erre a feladatra a legalkalmasabb. Alekosz is versenyzett a pozícióért, s bár nem nyerte meg a szavazást, a közönség szívesen hallgatta őt. Nemrég kiderült, Rákóczi Feri annyira nem szívlelte a reality sztárt, hogyha ő nyerte volna a szavazást, akkor lehet, be sem ment volna dolgozni. Alekosz szinte azonnal reagált a rádiós véleményére:

Alekosz videóban válaszolt Rákóczi Ferinek (Fotó: TV2)

– Kösz szépen Balázs, kösz szépen Rádió 1, kösz szépen Bertók Laci, ő a Rádió 1 programigazgatója, kösz szépen Rákóczi Feri – kezdte Alekosz a közösségi-oldalára feltöltött videóban, aki azt gondolja, egyetlen egy rossz szót sem szólt a Rádió 1-ről, még azok után sem, hogy nem ő nyert a szavazáson, ami azért folyt, hogy ki fog Vadon Jani székébe ülni.

Nagy Alekosz nem akar többet Balázsékkal találkozni (Fotó: Nagy Alekosz)

Nem akar többet találkozni velük

Alekosz a válaszoló videójában nem csak megköszönte a kevésbé szép szavakat, hanem a véleményét is kifejtette.

– Nem hiszem, hogy én bármikor is méltatlanul beszéltem volna a rádió 1-ről, vagy vállalhatatlanul kommunikáltam volna akárhol is. Ezt is át kéne értékelni, ez egy jó tanács! Kösz szépen gyerekek, ez nem volt szép. Nem tudom, hogy találkozunk-e többet – mondta el a reality sztár, aki a Bors munkatársai megkeresésére is válaszolt.

Alekosz jótanácsa mindenkinek szól

A celeb nem akart többet hozzáfűzni Feri megszólalására, csak azt mondja, üzenete sokaknak szól:

– Nem szeretnék nyilatkozni erről, mert ennél többet nem tudok mondani, mint ami a videóban van. Ez a jó tanács sok mindenkinek szól – jegyezte meg Alekosz, aki érezhetően hátba szúrásnak élte meg Rákóczi Feri véleményét.