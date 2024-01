Komoly döntést kellett meghoznia az otthonát elvesztő Varga Viktornak

Év elején komoly áradás volt a Dunán, több kertet, otthont is elöntött a víz. Mint arról korábban a Bors beszámolt, Varga Viktor ingatlanját is elérte az ár. Szerencsére azóta mindent, amit csak lehetett sikerült megmentenie, de még a károk rendezése nem fejeződött be. Erről maga az énekes mesélt a Borsnak.

Varga Viktor jurtáját jelenleg is mongol barátai szárítják. (Fotó: Hajdú Ágnes)

– Most már minden rendben, szárítom a falakat, izomból megy a fűtés és ennyit tudok tenni – mesélte az énekes, aki azt is elmondta, hogy amint lehet folytatni fogják az építkezést is. Azonban nem csak a háza, de híres alkotó- és sámán fészke is komoly károkat szenvedett. Viktor elmondta, hogy hamarosan az is régi fényében pompázhat.

Most a jurtát elvitték a mongol barátaim, ők szárítják ki nekem. Nekik van egy nagy terük rá, és ahogy megszáradt, akkor egy lábazatra építve kerül vissza, és így tulajdonképpen már árvíz biztos az is

– mosolygott az énekes, aki azt is hozzátette viccesen: sajnos a Duna nem várta meg, hogy a lábazatot megcsinálja, így most előre kellett hoznia ezt a projektjét.

A jó kedve megmaradt Varga Viktornak

Mindenkit megviselt a kár, amit a megáradt folyó okozott. Kit kevésbé, kit jobban. Az énekes azonban nem vesztette el a jó kedvét.

– Az ember ma már multidimenzionális, nyilván én is nagyon szenvedek valahol, mert azért elvesztettem az otthonomat. De mit tudok tenni? Élvezem azt a helyzetet, amiben vagyok. Mert azon jelenleg nem tudok változtatni, illetve tudok, mert minden nap reggel nyolctól hajnal négyig dolgozok, de hát egyszer vége lesz – mesélte Viktor, aki azt is elmondta, hogy túl sok dolga miatt nincs ideje elkeseredni.