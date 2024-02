Minden jel arra utal, hogy elkelt Vajna Timi budai luxusvillája

Tavaly októberben valóságos népharag zúdult Vajna Timire, miután korlátozott ideig elérhető Instagram-történeteiből kiderült, hogy árulni kezdte a II. kerületi luxusvilláját. Az internet népe nem is a fényűzés miatt akadt ki, hanem azért, mert azt hitték, az Amerikában élő (és azóta újra férjhez ment) üzletasszony Andy Vajnával közös otthonát dobta piacra.

Elkelhetett Vajna Timi luxusvillája (Fotó: Vadnai Szabolcs / hot!)

Ezt a félreértést az özvegy gyorsan tisztázta, szintén egy, korlátozott ideig elérhető sztori formájában, melyben leírta, hogy ez nem az Andy Vajnával volt közös otthonuk, ezt már ő maga vásárolta 2020-ban.

– Nem itt laktam Andyvel. Magamnak és a jövőbeli családomnak vettem ezt a gyönyörű, modern házat 2020-ban a II. kerületben, de mivel Amerikában töltöm az év nagy részét, nem akarom tovább fenntartani. Körülbelül háromszor aludtam benne tíz napot, szóval teljesen új – írta Timi a mesébe illő házról, amit 5 hónappal ezelőtt 1,3 milliárd forintért hirdettek meg. Nem semmi!

Ezt a házat árulta Vajna Timi (Fotó: A1 ingatlan)

Már új tulajdonosa lehet Vajna Timi egykori álomotthonának

Sokan szkeptikusok voltak azzal kapcsolatban, hogy vajon elkelhet-e ekkora összegért egy villa, még akkor is, ha mesés környezetben, egy 1262 négyzetméteres telken található, 403 négyzetméteres ingatlanról van szó. Most azonban nagyon úgy tűnik, hogy máris kopogtatott egy tehetős új tulajdonos. Az ingatlanhirdetés ugyanis szőrén-szálán eltűnt a portálról. Ez pedig vagy azt jelenti, hogy Timi meggondolta magát (ami valljuk be, nem lenne túl logikus), vagy azt, hogy valaki bizony lecsapott a nem mindennapi ajánlatra!

Vajna Timi tavaly decemberben újra férjhez ment

Andy Vajna özvegye az egész világot meglepte tavaly decemberi bejelentésével, mely szerint Los Angeles homokos tengerpartján kimondta a boldogító igent kedvesének, Ráthonyi Zoltánnak, és megannyi viszontagság után ismét belevágnak a babaprojektbe.

– 2023 tele volt váratlan meglepetéssel, megpróbáltatásokkal, örömmel, boldogsággal és mérhetetlen fájdalommal is, ahogy 2022 is...Kisfiunkat a szülinapom után sajnos elveszítettem, csaknem 3 hónaposan (a hasam a progeszteron injekció miatt volt olyan nagy). Ő volt a 4. Angyalka és beleéltük magunkat, hogy végre sikerült. A nagy esküvő Montecitóban lesz, ha... Úgy érzem feladtam, nem bírom tovább... de mégsem tehetem és szeretnék erőt adni azoknak a bátor szívű mamáknak, akik a veszteség súlyát cipelik, hiszen csak ők tudhatják igazán, mennyire fáj ez. Szeretethullámot küldök azoknak, akik szívükben hordozzák a mennyország egy darabját, és bízom benne, hogy 2024 mindenkinek meghozza a boldogságot és áldást – írta akkor Timi az Instagramon.