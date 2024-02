Taylor Swift történelmet írt az idei Grammy-gálán, igazi legendákat utasított maga mögé

Magyar idő szerint hétfő hajnalban rendezték meg a 66. Grammy-gálát, ahol idén főleg a fiatal női előadók taroltak, hiszen mások mellett olyan sztárok térhettek haza díjjal a zsebükben, mint Miley Cyrus, SZA, boygenius vagy éppen Taylor Swift.

Taylor Swift olyan legendákat utasított maga mögé mint Frank Sinatra vagy Stevie Wonder Fotó: AFP

Utóbbinak a 2024-es díjátadón még történelmet is sikerült írnia, miután negyedjére is elnyerte a legjobb albumért járó elismerést. A 34 éves énekesnő ezzel olyan legendákat is megelőzött, mint Frank Sinatra vagy Stevie Wonder.

Összegyűjtöttük a legfontosabb kategóriák nyerteseit, íme a lista:

Az év albuma: Taylor Swift – Midnights

Az év felvétele: Miley Cyrus – Flower

Az év dala: Billie Eilish – What Was I Made For? a Barbie-ból

A legjobb vokális pop album: Taylor Swift – Midnights

A legjobb új előadó: Victoria Monét

A legjobb r’n’b dal: SZA – Snooze

A legjobb progresszív R&B-album: SZA – SOS

A legjobb R&B-album: Victoria Monét – Jaguar II

A legjobb rap dal: Killer Mike feat. André 3000, Future and Eryn Allen Kane – Scientists & Engineers

A legjobb rap album: Killer Mike – Michael

A legjobb rock album: Paramore – This Is Why

A legjobb rock dal: boygenius – Not Strong Enough

- a teljes listát pedig ITT tudod megnézni!