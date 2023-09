Mi történt? Miley Cyrus felismerhetetlen a legújabb képein

A Hannah Montana című Disney-sorozattal világhírűvé vált énekesnő visszatért a gyökereihez és ismét barna hajra váltott. Miley Cyrust az utóbbi években csak szőke fürtökkel lehetett látni, mondhatni már a védjegyévé vált, ezért most rajongóit is meglepte az új, sötét hajszíne.

Sokkolta rajongóit a 30 éves énekesnő Fotó: AFP

A Wrecking ball és a Flowers előadója vasárnap mutatta be sötétbarna frizuráját az Instagram-oldalán, miközben gratulált Sabato De Sarno tervezőnek a Gucci számára készített kollekciójához.

A friss fotókon Cyrus egy fekete kabátban pózol, nyakában ezüst lánccal, kezében pedig egy piros Horsebit Chain Bag-et tartott a márkától. Az egykori Disney-sztár rajongói pedig azonnal elvesztették az eszüket kedvencük sötét fürtjei miatt.

„Úristen újra barna. Végre. 10 éve vártam erre a pillanatra!”

„Miley újra barna!!!!!”

„Azt hittem, hogy ez egy 2009-es kép, miiiiii?”

– írták mások mellett az énekesnő követői.

A Used to Be Young énekesnője az évek során egyébként számos merész frizurát viselt már, a platinaszőke pixie vágástól kezdve a sötét szőke mulletig. Tavaly decemberben pedig azt is elárulta, hogy szeretett keresztanyja, Dolly Parton volt az egyik oka annak, hogy ilyen sokáig szőke maradt – írja a PageSix.