Széchenyi István ükunokája nők ezreit akarja megszólítani

Széchényi Lili minden bizonnyal hatalmas meglepetést okozott az országnak, miután a Sztárban Sztár leszek! korábbi évadának a színpadán kiderült róla, hogy ő Széchényi István vér szerinti leszármazottja. Tehetségével lenyűgözte a nagyközönséget, mondhatni nagyon előkelő helyen végzett a tehetségkutató versenyen. Lili most egy nagyon fontos, ámbár kényes témára fordította a figyelmét, aminek minden hónapban elszenvedője ő is.

Széchenyi István ükunokája egy igazán fontos témáról beszél nyilvánosan (Fotó: Bors)

Premenstruációs Szindróma

Lili bevallotta, sokszor küzd fájdalmas, vagy kellemetlen tünetekkel a PMS miatt, amivel rengeteg nőtársa együtt tud érezni.

– Igazából nőként én is részese vagyok ennek a témának, sőt a PMS szinte összes tünetét tapasztalom magamon időnként. A legrosszabbak a hirtelen hangulatingadozások, a depresszív hangulat, vagy csak maga az önutálat, ami érzelmi hullámokba csap át. Magát a fizikai fájdalmat is megemlíteném, mert nagyon meg tudja nehezíteni a hétköznapokat – kezdte a Borsnak Széchényi István ükunokája, aki bevallotta, akkor is küzdött ilyen fájdalmakkal, amikor a Sztárban Sztár leszek! színpadán énekelt.

– Azért is tartottam fontosnak erről a témáról beszélni, mert sok nőtársamat érintheti ez a helyzet. Az Instagram-oldalamon kezdeményeztem egy információgyűjtést, amit meg is osztottam a követőimmel, hogy kinek mi az a praktika, ami enyhítheti ezeket a tüneteket, illetve segíthet ebben. Rengeteg válasz érkezett és jó volt azt látni, hogy igenis az ilyen tabusított témákról való beszélgetésre van igény – mondta az aranyhangú énekesnő, aki nemcsak segíteni szeretne, hanem elfogadást és szabad kommunikációt is szeretne kezdeményezni olyan témákról, amit sokan kínosnak éreznek, ezért nem beszélnek róla.

Mindig tanul valami újat

A menstruációval még sokan mai napig nincsenek igazán tisztában, hogy pontosan mi is zajlik le ilyenkor egy nő szervezetében. Igen, lehet enyhíteni a fájdalmas tüneteken.

– Sokszor meglepődöm azon, hogy mennyi új dolgot tanulhatok a testemről, annak ellenére, hogy havi szinten átélem a menstruációt, ami minden nő életének a része. Sokan nem tudják, hogy vannak dolgok, amik segíthetnek a nehéz napokon – jegyezte meg Lili, aki elmondta, hogy a PMS tüneteinek enyhítésére jók lehetnek akár a gyógyteák (pl.: málnalevél, cickafark, kakukkfű, citromfű), valamint segíthet a forró fürdő, de még a testmozgás is.

Széchenyi Lili azt vallja, hogy az őszinte kommunikáció a lényeg (Fotó: Bors)

Megértés

Az énekesnő azt vallja, csakis akkor lehet jobb viszonyunk a környezetünkkel, ha őszintén kommunikálunk. Lili a párjával már kitaposta ezt az utat.

– A párommal köztünk is egy folyamat volt, amíg megértettük egymás működését és azt tudom tanácsolni az összes nőtársamnak, akik hasonló nehézségekkel küzdenek, hogy nyugodtan merjenek megnyílni és kommunikálni arról, hogy mi az, ami ilyenkor jól esik és mi az, ami nem. Csak akkor tudjuk a környezetünk teljes támogatását élvezni, ha erről nyíltan beszélünk – említette az énekesnő, aki arra buzdít mindenkit, hogy ne törődjenek bele a fájdalomba.

Mindenkinek más esik jól ilyenkor, fontos, hogy hallgassunk a testünkre és a lelkünkre. Ha úgy érezzük, elviselhetetlen egy adott állapot, akkor merjünk hozzáértő emberhez fordulni, hiszen lehet, hogy hormonális, lelki vagy egyéb okokból adódnak a nehézségek

- javasolta Lili.