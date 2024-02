Sorozatos szakításai után rátalált a szerelem a magyar énekesre

Zuber Krisztián, azaz a TNT zenekarból ismert Inti úgy tűnik ismét megtalálta a szerelmet, és a boldogságot. Intinek sok sikertelen kapcsolata volt eddig, tavaly előtt még például Sáfrány Emeséhez kötötték gyenge, szerelmi szálak, ráadásul a légtornász még a zenész kórházi kezelésénél is végig mellette volt. Inti és Emese kapcsolata végül zátonyra futott, és közösen döntöttek a szakítás mellett.

Intinek az utóbbi időben nem voltak sikerei a szerelemben (Fotó: Bánkúti Sándor)

Nem tartott sokáig a szerelem

Inti nem szomorkodott sokáig Sáfrány Emesével zátonyra futott kapcsolata miatt. Tavaly nyáron már arról szólt a fáma, hogy egy új szerelem van Inti életében. Bár Nyul Zsuzsával igyekeztek titokban tartani a kapcsolatukat, nem voltak mindig eléggé körültekintőek, hiszen egy-egy kósza szívecske, vagy fotó elárulta őket. Ebből adódóan mindenki biztosra vette, hogy dúl a szerelem köztük, még ha hivatalosan nem is vállalták fel kapcsolatukat.

Majd egyik pillanatról a másikra eltűntek a közös fotók, a Bors megkereste a műsorvezetőnőt, hogy tisztázza a helyzetet:

– Sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom, egyelőre nem szeretnék a magánéletemről beszélni – fogalmazott akkor a csinos műsorvezetőnő.

Inti Barcelonába vitte új kedvesét

A sok szerencsétlenül véget ért kapcsolata után Krisztiánra újra rátalált a nagy szerelem. A zenész nemrég egy fekete hajú hölggyel kelt ismét útra és a magyarországi hideget, melegebb időre cserélték, és meg sem álltak Barcelonáig. A romantikus utazásról egy videót is megmutatott, amiben csokorba szedték a legjobb képet. Emellett az is kiderült, hogy új kedvesét Dalmának hívják. A fekete hajú hölgyről sok mindent egyenlőre nem lehet tudni, de láthatóan mindketten odáig vannak a másikért. A videóban több olyan pillanat is megörökítésre került, ahol a pár egymáshoz bújva váltott szerelmes csókokat. A videót ide kattintva tudod megtekinteni. A zenész huszonnégy óráig látható Instagram-történetéből még az is kiderült, hogy nemcsak a városban andalogtak, hanem a katalán város tengerpartját is meglátogatták.

A friss szerelmesek egyelőre nem álltak a nyilvánosság elé, de a zenész azt ígérte, hamarosan mindenre fény derül.

Azóta nekem van egy párom, most már több mint egy hónapja. Hál’ Istennek nagyon jól megvagyunk, egyszer, amikor úgy alakul, akkor majd be fogom mutatni

– mondta Inti.