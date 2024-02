"Sokan nem akarnak látni" - keményen üzent Tóth Gabi a kislányának

Tóth Gabi életében a kislánya mindig is egy biztos pont lesz - egy olyan személy, akit élete végéig szeretni fog tiszta szívéből. Most az énekesnő friss posztjában Hannarózának üzent, és a kislányról is megosztott egy fotót mellé.

Fotó: TV2

Hannikám! Mindig nézz távolra, merj egészet látni, abban majd megtalálod az igazságot és a békét! Ne engedd, hogy elvigyenek a zajok, mert a csendedben ott lesz a valóság! Sokan nem akarnak látni, igazán szeretni, bátran élni! Ezért közel és erősen hangoztatják majd az általuk hitt igazukat, hogy elnyomják a hangzavarral a saját valóságukat! Nézz mindig távolra, mert gyönyörűen kirajzolódik minden, ami az utadhoz szükséges igaz lesz. Szeretlek! Anya

- írta a megható sorokat Gabi az Instagram-bejegyzésben.