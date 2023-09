Visszatért Schobert Norbi, nem is akárhogyan

Az elmúlt években során rengeteg nehézség jött szembe Schobert Norbival. Az üzleti életben is érték negatív problémák, és az egészsége is megrokkant. Most azonban újra talpra állt, és bejelentette, hogy díjmentes edzéssel és tanácsadással fog visszatérni.

Durva két éven van túl a fitneszguru /Fotó: Bánkúti Sándor

Megígértem, hogy nem adom fel, hogy ingyen segítek! Szeptember 19-án, 20 órakor megtartom az első díjmentes edzést, és életmód tanácsadást. Mi lesz? Wellnes aerobox és retro aerobik. Light ütem, light tempó, izületi és szív kímélő edzés azoknak, akik túlsúllyal küzdenek, féltik a lábukat, térdüket. Túl vannak a 40-en, vagy fiatalok, de 40 kiló plusz van rajtuk. Vagy azoknak akik túl vannak egy stroke-on, mint én és fontos a rehabilitáció. A helyszín a Rozsnyai, Angyalföldi Sportcsarnok. Az Alakreformosok maradhatnak, az újak 20h -tól díjmentesen beléphetnek. 40 perc light torna és 20 perc motiváció. Ezt vállalom, ezt tudom adni Nektek. Mert soha nincs vége amíg élsz!

- írta bejegyzésében a leghíresebb magyar fitneszguru.

Norbi a Tények.hu stábjának árulta el az eseménnyel kapcsolatban, hogy két évvel ezelőtt a második Covid-oltása után hetekig láz kínozta, és borzasztóan szenvedett. Ezt követően néhány nappal kapott strokeot kutyasétáltatás közben, innen mentőhelikopter szállította kórházba. Az eset óta sem az üzlet, sem a torna nem ment már úgy neki, mint előtte.

Ebből próbálok most kitörni, újra egy teljesértékű emberré válni

- szögezte le a lapnak Norbi, aki elárulta azt is, hogy felesége a példaképe. Rubint Rékával egyébként kedden ünnepelték a 21. házassági évfordulójukat.

Sokkal erősebb minden szempontból

– fogalmazott Norbi, hiszen úgy látja, párja „ha mélyen van, akkor sincs mélyen”. Felnéz rá, amiért sosem adja fel, és őt is az újrakezdésre ösztönzi.