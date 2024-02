Lakodalom lesz a Schobert-családban: végre megtörtént a lánykérés

Rubint Réka nagyon szeret szeretni. Mindennél jobban szereti a férjét és a gyermekeit, értük pedig bármit meg is tenne. Ugyanakkor nagyon szereti a barátait is, az alkreformos barátaira pedig úgy tekint, mintha családtagok lennének. Csodálatos dolog történt most az alakreform táborban, Réka egyik táborozója ugyanis megkérte egy másik kezét, így tehát lakodalomra készülhet a Schobert-család.

Drága Bettykém! Tiszta szívből kívánok Nektek egy életen át tartó önzetlen, tiszta szerelmet! Egy a titok : MINDIG szeresd ŐT jobban, Önmagadnàl! És a barátaid ahogy ezt a meglepetést segítették megszervezni az mindent elmond arról, hogy mennyire szeretnek… és én annyira, de annyira büszke vagyok arra, hogy volt már az Alakreform tàborokban eljegyzés, esküvő, keresztelő, rengeteg szülinap, születtek kisbabák és rengeteg pici gyerek, akik a szemünk előtt válnak felnőtté. Ez az én imádott kis ALAKREFOM CSALÁDOM!