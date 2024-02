Szintet lépett Schobert Lara és focista kedvese kapcsolata

Nem is lehetne boldogabb időszak Schober Lara életében, mint 2024 év eleje. Fél év után összeköltözött focista párjával, kapott egy régóta vágyott kutyát, és még az édesanyja nyomdokaiba is léphetett, amikor új lakhelyén tartott fitneszedzést új klienseinek. A fiatal szépség ugyanis a párja edzései miatt oda költözött a fiúhoz Kazincbarcikára, és itt új életet kellett kezdenie, távol a fővárostól és a családjától. Azonban úgy tűnik, hogy a felnőtt nővé cseperedő Lara jól megállja a helyét, ugyanis edzőként maga is munkába kezdett a városban, és mellette pedig közösen nevelgetik partnerével a törpeuszkárjukat, Mézit.

Schobert Lara is új kedvence Mézeskalács, azaz Mézi /Fotó: TV2 Play

Most az Instagram-oldalán számolt be róla a 24 óráig elérhető sztorijában, hogy párjával hogyan töltik az első közös Valentin-napjukat. Szívecskés lufik, raffaello, forró csoki volt itt minden. Sőt Lara kezdő háziasszonyként még süteményt is készített szerelme számára, ami ránézésre egy nutellás édességnek tűnik. A párosról készült képeket itt tudjátok megtekinteni.