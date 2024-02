"Nem volt meg a kémia..." - randizási szokásairól vallott Sáfrány Emese

Sáfrány Emese egyedülálló édesanyaként is megtalálta az egyensúlyt a munka és a magánélet között, s bár kisfia most a legfontosabb a számára, nyitott lenne az új szerelemre is. Sőt, határozott elképzelése van, milyen kapcsolatra és férfire vágyik, azonban a leendő lovagoknak üzenjük: készüljenek fel rendesen, mert komoly ellenőrzésen fognak átesni egy randi előtt.

Sáfrány Emese nem bíz semmit se a véletlenre, ha randizásról van szó. (Fotó: Szabolcs László)

Sáfrány Emese lecsekkolja a pasikat

A légtornásszal egy egészségklinika megnyitóján találkoztunk, ahol kifaggattuk arról, mi a helyzet most a pasikkal. Emese pedig nem kertelt, elmondta, hogy fel van készülve egy kapcsolatra, azonban ahhoz, hogy a randiig eljusson egy lovag, egy elő-csekkoláson kell részt vennie. Ez természetesen nem egy FBI-os átvilágítást jelent, csupán egy komolyabb beszélgetést, hogy elkerüljék a kellemetlen szituációkat a személyes találkozón.

Randizás terén eléggé felkészült vagyok! Már a találkozó előtt lecsekkolom a pasikat, nehogy valami olyan meglepetés érjen a randin, ami kínos szituációt szül. Ez például lehet egy hosszú beszélgetés, ahol egyébként már sokan nem jutnak át a rostán...

− kezdte a Borsnak Emese, aki már belefutott pár kellemetlen randiba.

− Korábban volt már arra példa, hogy ezt a lépést kihagytam, és egyszerűen annyira nem volt meg a kémia köztünk, hogy le kellett ráznom az ilyen pasikat. Ez már alapból kellemetlen, úgyhogy érdemes minden találkozó előtt egy hosszabb beszélgetést megejteni.

Ezek a pasik nem rúghatnak labdába

Most, hogy megtudtuk, hogyan készül fel egy randira Emese, megkérdeztük tőle, hogy mégis mi az, ami kizáró ok nála egy férfinál. Sőt, annak is utánajártunk, hogy mi az, amivel imponálni tudnak esetleg a légtornásznak.

Szerintem a legkiábrándítóbb egy pasiban, ha igénytelen. A másik pedig az, ha céltalan az élete, és nem csinál semmi olyan dolgot, ami miatt fel tudok rá nézni. A legvonzóbb viszont az, ha magabiztos, férfias, jó kisugárzása van és tisztelni tudom őt

- árulta el Emese.