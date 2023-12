Sáfrány Emese: „Néha elveszítem az egyensúlyt az életemben”

Sáfrány Emese komoly gondolatokat fogalmazott meg a napokban közösségi oldalán: úgy érzi, néha elveszíti az egyensúlyt az életében, a sok teendő és a magánélete között pörög ide-oda.

Sáfrány Emese megtanulta priorizálni a dolgait (Fotó: Szabolcs László)

Emese a kiegyensúlyozottság megtalálása mellett arra is felhívta a figyelmet a bejegyzésében: fontos, hogy priorizálni tudjuk a dolgainkat.

– Néha én is azt érzem, hogy elveszítem az egyensúlyt az életemben, a sok teendő és a magánéletem között pörgök ide, oda.

Időnként magam sem értem, hogy vagyok képes egyszerre ennyi dolgot stabilan csinálni. De, gondolom ezzel Ti is szoktatok így lenni!? Arról nem is beszélve, amikor valami szétesik körülöttem és az adódó nehézségek sem könnyítik a helyzetet. Néha beállok a pörgentyűbe, de aztán egy ponton megállítom és azt mondom stop, nézzük meg mik a prioritások körülöttem, mi az amit meg tudok oldani és mi az amin kár is stresszelni. Mert az első és legfontosabb, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, mert ha mi magunk nem vagyunk a környezetünktől, hogyan is várhatnánk el!?

– olvasható a közösségi oldalán.

Sok nehézség és stressz éri Sáfrány Emesét

A Bors felkereste a modellt a posztjával kapcsolatban, aki őszintén megosztotta, bizony sok esetben elég nehéz számára a rengeteg teendőjét összeegyeztetni. A hideg téli idő azonban Emese segítségére van, ugyanis nem igazán szeret ilyenkor kimozdulni, a bekuckózás viszont kreativitásra ösztönzi.

A rossz időben imádok kreatív dolgokat csinálni. Ilyenkor fejlesztem a vállalkozásaimat, amelyekkel rengeteg munka van, ugyanis két vállalkozást is viszek egyedül, sok alkalmazottal, ami sok nehézséggel és rengeteg stresszel jár együtt

– árulta el a modell, aki az új év alkalmából nem szokott fogadalmakat tenni, folyamatosan a fejlődésre törekszik.

Emese a prioritási listájának élén nem csak a karrierje, hanem a családja is áll, így a két ünnep között igyekszik beiktatni egy kis pihenést is, hogy kellően fel tudjon töltődni szerettei körében.

Nagyon fontos számomra, hogy a sok munka mellett Nolennel is sokat programozzak és elegendő minőségi időt töltsek, ezért a két ünnep között otthonról fogok dolgozni.

– mondta el végezetül az édesanya, aki idén nagyon igyekezett, így sikerült is időben felkészülnie a közelgő ünnepekre.