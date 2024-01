Sáfrány Emese melltartó nélkül állt kamera elé - Fotó

Sáfrány Emesére rengeteg munka szakadt az ünnepek alatt. Igyekezet minden területen helyt állni, ehhez azonban meg kell találni az egyensúlyt. Ennek kapcsán komoly gondolatokat fogalmazott meg közösségi oldalán.

Sáfrány Emese / Fotó: Nagy Zoltán

Mint fogalmazott, úgy érzi, néha elveszíti az egyensúlyt az életében, a sok teendő és a magánélete között pörög ide-oda. Emese a kiegyensúlyozottság megtalálása mellett arra is felhívta a figyelmet a bejegyzésében: fontos, hogy priorizálni tudjuk a dolgainkat.

– Néha én is azt érzem, hogy elveszítem az egyensúlyt az életemben, a sok teendő és a magánéletem között pörgök ide, oda.

Időnként magam sem értem, hogy vagyok képes egyszerre ennyi dolgot stabilan csinálni. De, gondolom ezzel Ti is szoktatok így lenni!? Arról nem is beszélve, amikor valami szétesik körülöttem és az adódó nehézségek sem könnyítik a helyzetet. Néha beállok a pörgentyűbe, de aztán egy ponton megállítom és azt mondom stop, nézzük meg mik a prioritások körülöttem, mi az amit meg tudok oldani és mi az amin kár is stresszelni. Mert az első és legfontosabb, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, mert ha mi magunk nem vagyunk a környezetünktől, hogyan is várhatnánk el!?

– olvasható korábbi bejegyzésében.

Sáfrány Emese fotómodellként és légtornászként is tevékenykedik. Mindkettő megköveteli tőle, hogy jó formában legyen, így nem is csoda, hogy brutális alakkal rendelkezik. A nádszál vékony derék és a hatalmas keblek, minden férfi álmává teszik Emesét, aki időnként bevállalós fotókkal örvendezteti meg rajongóit.

Egy fotózásnak köszönhetően nemrég is hasonlóan tett. Emese 24 órán át megtekinthető Instagram-történetében ugyanis egy köldökig kivágott felsőben állt a kamera él. Ha még ez nem lenne elég figyelemfelkeltő a csinos híresség még melltartót sem vett fel.