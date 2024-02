„Piszkosul jól esett” – Megdöbbentő üzenetet hagyott a Tóth Andi múltjából előkerült férfi

Szép kis vihart kavart egy-két évvel ezelőtt a sajtóban, hogy Tóth Andi koncertje botrányba fulladt Nagyváradon. A szókimondó énekesnő először lépett fel a szülővárosában, a buli azonban nem éppen úgy sikerült, ahogy azt szerette volna.

Tóth Andi nagy nyomot hagyott egy hangosítóban (Fotó: hot! magazin)

Szerinte élvezhetetlen volt a koncert a silány hangminőség miatt, amit az este folyamán sem tudtak helyrehozni.

– Kib*szottul sajnálom, hogy egy ilyen ótvar koncertet sikerült összedobnunk. Tényleg nagyon szégyellem! Mentségemre szóljon, nem az én hibám, kib*szott sz*r volt a hangosítás, sz*rt sem hallottam. Végig ideges voltam, káromkodtam... Csoda, hogy nem b*sztam a mikrofont a közönségbe. Szóval nagyon sajnálom. Nem voltak a topon a hangtechnikusok, és senki nem segített – panaszolta Andi 2022-ben.

Tóth Andi furcsa üzenetet kapott

Most előkerült egy férfi, akiben Tóth Andi bizonyára mély nyomot hagyott. A hangosítóként dolgozó férfi Andi egyik képéhez kommentelt az Instagramon. Soraiból az derül ki, hogy a Borsod vármegyei Szentistvánon viszont minden épp ellenkezőleg történt, amikor az énekesnő ott koncertezett. A technika is úgy működött, ahogy az a nagykönyvben meg van írva, Andinál pedig most kopogtatott az a férfi, akinek ez köszönhető volt. Persze csak virtuálisan, már ami a kopogtatást illeti.

– Szia, Andi. Tizenhárom éve hangosítok rendezvényeket, és hála Istennek találkoztam veled körülbelül egy-két éve egy borsodi kis faluban, Szentistvánon. Akkor volt a nagy balhé, hogy nem hallottad magad jól a monitorban, és ebből sajtóhír lett. Azon a napon a mikrofonba bemondtad, hogy: köszönöm a k*rva jó hangosítást. Az nekem piszkosul jól esett. Magyarország legjobb énekesnőjének tartalak, és remélem, még találkozunk a szakmán belül. Sok puszi és kitartás

– üzente a hangosító fiú, akinek úgy tűnik, az azóta visszavonult Andi igazán bearanyozta a napját.