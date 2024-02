"Most már túl öreg vagyok" - rövid házasság után elvált a műsorvezetőnő

Hihetetlenül kemény néhány éve volt Linda Robsonnak. Először jött az összeomlása az ivás miatti függése által, most pedig válófélben van 33 éves férjétől, Mark Dunfordtól. A 65 éves Linda most először beszélt a válásról, és most azt mondta: kizárt, hogy újra szerelmet találjon. A szerelmi élete helyett inkább arra fókuszálna, hogy gyerekei közlében lehessen, így otthonából is ki fog költözni.

Fotó: Bors

Linda elmondta, hogy nem a megromlott házassága az, ami leginkább kísérti, hanem a bűntudata. Amiatt, hogy összeomlott és a rehabilitáción kötött ki.

Nehéz perceket okoztam a családomnak. Ezt még mindig nehezen tudom megbocsátani magamnak. Mindig én voltam az erős, aztán hirtelen mindannyiuknak vigyázniuk kellett rám. Nagyon rosszul éreztem magam azért, amit a szeretteimmel tettem. A családom eljött hozzám vasárnaponként – ahelyett, hogy mindannyian otthon sütögetünk volna együtt. Ez volt életem legrosszabb időszaka

- vallotta be a színésznő és műsorvezető.

A válásáról annyit mondott, hogy nem volt benne semmi drámai.

Nagyon társaságkedvelő vagyok. Mark sosem élvezte a dolgok ezen oldalát. Kiderült, hogy nem egyre vágyunk.

Arra a kérdésre, hogy szerinte rátalál-e még a szerelem, azt mondta, hogy nem is szeretné - írja a Mirror.