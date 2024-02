Molnár György Elefánt új erőre kapott

Molnár György Elefántnak jól indult az éve. Hosszú idő után december 28-án lépett újra színpadra. A Barba Negra Red Stage-ben koncertezett a Mobilmánia zenekarral és Vikidál Gyulával. Az Omega gitárosa nagyon készült a nagy napra, alig várta, hogy újra találkozhasson közönségével.

Molnár György Elefántnak jól indult az új éve. (Fotó: TV2)

Molnár György Elefánt ismét a színpadon

Molnár György a Borsnak árulta el, óriási sikert arattak, ennek köszönhetően új erőre kapott, és azóta gyakorlatilag ontja magából a dalokat.

– Nemcsak nekem, hanem a Mobilmániának és Vikidál Gyulának is köszönhető, hogy telt ház előtt játszhattunk. Óriási élmény volt számomra, a közönség nagy szeretettel fogadott minket. Elmondhatatlan érzés volt, amikor a háromezer ember együtt skandálta: vissza, vissza, vissza. A kérésükre kétszer játszottuk el Az utolsó mohikán című legújabb dalomat.

Szükségem volt rá, hogy találkozzak a közönséggel, hogy újra érezzem a reakciójukat, és hogy ott legyek velük.

– A dal is sikeres, még Brazíliából is kaptam pozitív visszajelzést. Úgy érzem, most ez a dolgom. Jobban nem is indulhatott volna az év. Neki álltam újból zenét írni, a következő dal a Fehér ösvény címet kapta, Trunkos Andris már írja a szövegét, augusztus 3-án, Balatonlellén mutatjuk be ugyanezzel a formációval – mondta lapunk érdeklődésére a zenész, aki azt is elárulta, már gondolkodik, sőt legújabb szerzeménye is félkész állapotban van.

Sok egészségügyi problémája volt, de nem kesereg, csinálja a dolgát. (Fotó: Németh Levente)

„Nem kesergek, csinálom a dolgom”

Molnár György Elefánt örömmel hagyta maga mögött a 2023-as évet, hiszen komoly gondjai voltak az egészségével. Tavaly előtt tavasszal, három év után másodjára is kialakult daganatos betegsége, hónapokig tartott a felépülése, egy évvel ezelőtt azonban jó hírt kapott orvosától, nem alakultak ki áttétek a szervezetében. Júniusban mellkasi fájdalmai miatt újra kórházba került, majd nemrégiben öt év után gerincsérve is kiújult. Orvostól orvosig járt, pénzt, időt nem kímélve reménykedett a gyógyulásban. A 74 éves zenész viszont most jól van, persze mint mindenkinek neki is vannak rosszabb napjai.

Jól vagyok, mert élek, és ez nem hátrány. Azt szokták mondani, aki panaszkodik, attól el kell venni.

– Én nem kesergek, csinálom a dolgom. Abból pedig bőven van, hiszen építkeztünk, bővítettük a házunkat. Az új évre sikerült beköltöztünk. Karácsonykor a fiúk már az új szobáikban tudtak aludni. Persze még akad egy-két apróság, ami befejezésre vár, de gyönyörűen kifestettünk, leparkettáztunk, berendeztük, felbővült az életterünk. Mindenkinek megvan a saját kis rezidenciája. Nagyokat kacagtak, amikor azt mondtam, hogy most már lehet hozni a barátnőjüket – mondta mosolyogva Gyuri.

Nagy eseményre készülnek, egyre érettségiznek fiai és felesége a doktoriját készül átvenni. (Fotó: Bors)

„Szeretném megérni, amíg átveszi a doktoriját”

Az Omega zenésze kisebbik fia pénteken lesz 15, míg az idősebbik nyáron tölti a 17. életévét. Mindketten gimnazisták, mégis az iskolaválasztásoknak köszönhetően májusban egyszerre fognak érettségizni. Ez az időszak különösen fontos számára, ugyanis még egy fontos esemény elébe néznek tavasszal.

– A feleségem is rengeteget dolgozik. Jelenleg a doktori disszertációját írja. Én is megpróbálok részt venni benne, szoktam fordítani neki. Mi mindenben támogatjuk egymást, mindent megbeszélünk, így a munkával kapcsolatos dolgokat is.

Szeretném megérni, amíg átveszi a doktoriját, míg a fiúk érettséginek.

– Fontos lesz számomra, mert egyszerre fogják mindnyájan átvenni a „bizonyítványukat” – mesélte büszkén lapunknak.