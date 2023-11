„Öt éve szenvedek a gerincsérvemmel” – Mégis vállalja a műtétet Molnár György Elefánt

Molnár György Elefánt öt éve küzd gerincsérvével. Egy ideig úgy tűnt, minden rendben van, azonban néhány héttel ezelőtt kiújult a problémája. Az Omega legendás zenésze orvostól orvosig járt, számtalan alternatívát kipróbált, remélve, búcsút inthet óriási fájdalmának. Rengeteg pénzt dobott ki az ablakon, ám sehol nem talált rá a megfelelő gyógymódra. Elkeseredettségében újra orvoshoz fordult. Most egy három hónapos injekciós kúrát kezdenek meg rajta hamarosan, ám ha ez sem fog segíteni gyógyulásában, úgy döntött, kés alá fekszik.

– Viola Árpád, az országos idegsebészetnek a főorvosánál vagyok. Megnézett, és azt mondta, vágás nélkül megpróbálja meggyógyítani a sérvemet.

Három hónap alatt kiderül, hogy ez sikerül-e, amennyiben nem, beleegyeztem, hogy megműtsön.

– Korábban nagyon elleneztem, de már öt éve szenvedek a gerincsérvemmel, és szeretném, ha az óriási fájdalmaknak vége lenne, és újra tudnék rendesen menni. Bízom a doktor úrban, biztos vagyok benne, hogy az operáció eredményes lesz, ha valóban erre kerülne sor. Hamarosan elkezdjük a injekciókúrát, ami öt darabból áll, 15-én kapom az első – kezdte a Borsnak a gitáros.

Molnár György reménykedik, hogy az injekciós kúra és az orvosi kannabisz által mégis elkerülhető a műtét Fotó: Dallos István

„Egy hónapja szedek orvosi kannabiszt”

Gyuri, ahogy eddig sem, most sem bíz semmit a véletlenre, egy hónappal ezelőtt javasolták neki, hogy próbáljon meg egy másik – elsőre furcsán hangzó – gyógymódot.

Az orvosi kannabisz rendbe tudja tenni az ízületeket, én lassan egy hónapja szedem.

(Orvosi kannabisznak nevezzük a gyógyászatilag aktív hatóanyagokat tartalmazó kannabisz-készítményeket. Ezek olyan termékek, melyek a kannabisznövény egy részét, vagy a kannabisz növényből kivont hatóanyagokat, vagy szintetikus kannabinoidokat tartalmaznak, és amelyeket gyógyászati céllal használnak. – a szerk.)

És való igaz, egy picit javult az állapotom, mert az eddigi húsz helyett ma már 80 métert is képes vagyok megtenni.

– Napi kétszer szedem az olajat tartalmazó bogyót. Az Egyesült Államokban készítik, de hozzánk Bulgáriából jön. Egyébként számos vitamint tartalmaz, egész sok betegségre, problémákra jó. Nekem egy osztrák katona orvos javasolta. A rákos betegeknek is ezt szokták adni. Nem olcsó, viszont már annyi pénzt kiszórtam különböző varázslókra és masszőrökre, hogy ezen nem múlik. Az elmúlt időszakban most először jelenthetem ki, hogy használ, persze azt nem mondhatom, hogy teljesen rendben van minden. Reggel még nehezebb, de napközben valamivel mozgékonyabb vagyok. Most érzem azt, hogy az injekciós kezeléssel együtt talán mégis elkerülhető az operáció – mondta lapunk érdeklődésére.