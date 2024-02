Megtörtént a bemutatás: a Schobert család együtt vacsorázott Lara új párjával

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Schobert Lara élete nem is alakulhatna jobban, mint ahogy a 2024-es évet kezdte. Párjával összeköltözött Kazincbarcikán, megtartotta első önálló edzését is a helyieknek, ráadásul egy Mézi nevű kiskutyát is örökbefogadtak közösen. Most azonban elérkezett a pillanat, hogy szíve választottját bemutassa édesapjának Schobert Norbinak is. A Valentin-napot úgy tűnik, hogy dupla randival töltötte a család, négyesben utaztak el egy hotelbe, és ott egy közös vacsorát fogyasztottak el együtt. Erről Rubint Réka osztott meg egy családi fotót az Instagram-oldalán, amelyet itt tudtok megtekinteni: