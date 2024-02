Megszületett a döntés: több száz millió forint üti Harry herceg markát

Harry herceg régóta nem titkolt, mélységes ellenszenvet táplál a bulvársajtóval szemben, és a brit királyi családot ma is kísérti a néhai Diana hercegnőt szó szerint élete utolsó pillanatáig üldöző fotóshad nyomasztó emléke. Harry és bátyja, Vilmos trónörökös édesanyját, III. Károly király első feleségét, aki 1997-ben egy párizsi autószerencsétlenségben vesztette életét, végzetes útján is több tucatnyi fotós követte motorkerékpáron, és többen közülük a roncsok között haldokló Dianáról is közeli felvételeket készítettek - írja az MTI.