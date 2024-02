„Ne ítélkezzünk első látásra egymás fölött” – megdöbbentő üzenetet osztott meg Radics Gigi

Január végén érkezett az aggasztó hír, hogy műteni kellett Radics Gigit: az aranytorkú énekesnő a kórházi ágyból jelentkezett be, majd később részletesen is beszámolt arról, miért volt szüksége a beavatkozásra. Mint kiderült, endometriózisban szenvedett, orvosai pedig úgy vélték, jobb lesz, ha sort kerítenek a műtétre. Azóta - bár nemrég a testvére, Radics Tamás visszavitte őt az orvoshoz - úgy fest, az énekesnő már teljesen jól van, a közösségi oldalán megosztott fotói alapján pedig kezd visszatérni a pörgős hétköznapokhoz is.

Radics Gigi / Fotó: Nanasi Pal

Nemrég közzétett Instagram-posztjában az énekesnő ezúttal egy fontos üzenetre szerette volna felhívni a figyelmet, amelyben az elhamarkodott ítéletek ellen szólalt fel.

Egyáltalán nem egoista dolog a saját logós, neveddel ellátott bögréből inni… Mentségemre szóljon, ez a legjobb barátom bögréje… Ugye, nem mindig az a sztori mögötte, mint aminek látszik? Ezért ne ítélkezzünk első látásra egymás fölött!

- fogalmazta meg ezt a bölcs gondolatot Radics Gigi.