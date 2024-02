„Csípőnél veszélyes” - Forró fotók láttak napvilágot Radics Gigiről

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, Marics Peti és Radics Gigi felrobbantották az internetet a közös dalukkal, na meg a majdnem csókjukkal. Nem is csoda, hogy azonnal beindultak a találgatások, hogy mégis mi lehet a két híresség között, s bár a VALMAR szépfiúja hangsúlyozta: csupán barátság.

Azonban Radics Gigi nemcsak a magánéletével kapcsolatban tartja lázban a rajongóit, hanem egyre merészebb bevállalásaival is. A Dancing with the Stars műsora óta ugyanis Gigi egyre merészebb és szexibb fotókat oszt meg a közösségi oldalán.

Nemrég egy fotózáson járt, ahol melltartó nélkül bújt szexi bőrszerkóba, amit aztán lenge selyemruhára cserélt.

- Ott csípőnél igen veszélyes

- Gyönyörű

- írták a rajongók.

