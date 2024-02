"Készüljetek" - Kis királyi koronával jelentette be a következőt G.w.M

Mióta G.w.M Kulcsár Edina házastársa lett, hatalmas hírnévnek örvendhet. Mára már azok is ismerik a nevét, akik korábban soha nem hallottak a dalairól. Bár igen sokan még mindig csupán a modell férjeként, és nem rapperként ismerik, azért így is belead mindent a zenei karrierjébe. Ugye mindannyian emlékszünk még arra, hogy milyen lesújtó hírek reppentek fel G.w.M állapotáról? Súlyos egészségügyi helyzete miatt le kellett mondania a decemberi koncertjeit. Nos, azóta már jól van, és gőzerővel adja ki az értékterembtőbbnél értékteremtőbb alkotásait, zenei produkcióit. Mondanunk sem kell, hogy mekkora örömöt okozott Magyarországnak, amikor bejelentette, hogy érkeznek az új slágerek. Mindezt az Insta-sztorijában jelentette be, feje mellett pedig egy kis királyi korona is megcsillant:

A rajongók már nagyon várják az új dalokat / Fotó: Instagram