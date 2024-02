Szomorú titok derült ki a nagybeteg Károly király gyermekkoráról, fiai sorsát is befolyásolta

Az Eton Anglia egyik legismertebb és legdrágább magániskolája. Az intézményből több olyan diák is származik, aki később brit miniszterelnök lett. De itt tanult az ország jövendőbeli királya és hercege is, Vilmos és Harry. Ezzel a királyi testvérek hagyományt törtek, ugyanis nem oda mentek, ahova apjuk is járt, Gordonstunba. Ennek oka az, hogy III. Károly utálta azt a skót oktatási intézményt.

III. Károly védeni akarta fiait. Fotó: AFP / AFP

Károlyt ugyanis kegyetlenül bántalmazták ott folyamatosan, ami annyira bántotta őt, hogy egyenesen börtönnek nevezte a helyet. És habár az iskola azóta alapjaiban megváltozott, Károly akkor sem volt hajlandó odaküldenie gyermekeit. Már csak azért sem, mert Gordonstun messzebb volt Londontól, mint az Eton, illetve megakarta védeni őket attól, amin neki kellett keresztül mennie – írja a Mirror.

A Netflix Korona című sorozatának második évada foglalkozott igazán Károly iskolás éveivel. Ebből kiderült, hogy a király folyamatosan elkülönült a többiektől. Egy esetet is felfedtek, amikor megkérdezték tőle, hogy jobbnak hiszi-e magát a többieknél, ám mielőtt válaszolhatott volna, egy folyóba lökték. Nem csoda tehát, hogy akkor még Wales hercegének mérhetetlen honvágya volt Skóciában. Erre egy 1964-es hazaírt leveléből is fény derült:

Ez egy pokol. Főként éjszaka. Manapság nem is alszom már. A szobatársaim ostobák. Ó Istenem, borzalmasak. Nem értem, hogy lehet valaki ilyen hülye

– írta.