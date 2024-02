Kamerák előtt szólt be Rákóczi Ferinek Szente Vajk

Újra képernyőre került Stohl András műsorvezetésével a TV2 Mutasd a hangod! című nagy sikerű műsora. A második évadból már több adást láthattak a nézők, melyben az eddigi megszokott sztársegítők, vagyis Hargitai Bea, Rákóczi Feri és Papp Szabi mellett, két vendég segítő is köszönti a nézőket hétről hétre. A megszokott hármashoz a héten Dér Heni és Szente Vajk csatlakozik, így a játékosok mellett, ők öten próbálják megtippelni, ki tud és ki nem tud énekelni a karakterek közül. A játék most sem tét nélküli, ha a versenyzőpáros sikeresen kiválasztja tátogás alapján a hamis hangokat, akkor 500 ezer forintot zsebelhetnek be fordulónként, így akár ötmillió forint is ütheti a markukat.

A Mutasd a hangod! vasárnapi adásában jócskán lesznek viták Fotó: TV2

A Mutasd a hangod! vasárnapi adása több vitát tartogat

Ahogy azt már megszokhatták a nézők, a Mutasd a hangod! adásaiban nevetésekből nincs hiány, és ez most sincs másképp. Az előző szériához hasonlóan, jócskán vannak hangos viták, őszinte csalódások, elképesztő rácsodálkozások és egy-két titokról is fellebben a fátyol.

Szóváltásból ezúttal sem lesz hiány, ugyanis Rákóczi Feri és Szente Vajk homlokegyenest ellentétes véleményen vannak azt illetően, hogy az adott karakter tud-e vagy nem tud énekelni. Vajk és Papp Szabi szerint a bártender lány tud énekelni, és a bankár nem, ezzel persze a rádiós nem ért egyet, és a rendező a kamerák előtt szúr oda Ferinek, aki ezt nem hagyja szó nélkül.

– A bártender hölgy szerintem tud énekelni – kezdi Szabi, akivel Feri nem ért egyet, és ki is fejti, miért gondolja másképp.

– Nagyon jól tátogott rá, de nem az az alkat, aki ilyen jól énekel – fűzte hozzá Rákóczi, majd Vajk is kifejtette véleményét.

– Ez az oldal azt mondja – mutat saját magára és a mellette ülő Papp Szabira –, a bártender lány tud énekelni. Egyetértünk ebben, vagy nem?

A bankár fiúnál a színpadi mozgás – bocsáss meg, hogy egy rádiósnak a színpadi mozgásról beszélek –, hogy ritmusra lép, ahogy mozog, hogy él együtt a zenével, valóban nem történt meg.

– Lehet, hogy csak gyakorlatlanság, de ha dönteni kell, ki énekel rosszul, az a bankár lesz – hangsúlyozta Szente Vajk, akinek a beszólására Feri azonnal visszavágott.

Rákóczi Feri más véleményen van, mint kollégái Fotó: TV2

– Igazgató úr! Nem kell ez a felsőbbrendűség, hogy egy rádiós! De meghallgatjuk a másik felet is, de nincs igazad – mondta viccelődve a rádiós.