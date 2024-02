„Csendben elment egy nagyformátumú egyéniség” - Szívszaggató búcsú Szurdi Miklóstól

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, rengetegen gyászolják 73 éves korában elhunyt Szurdi Miklóst, aki színész, rendező, színházigazgató, forgatókönyvíró is volt egyben.

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

A legendás Família Kft. című televíziós filmsorozat szülőatyjától most egy videóösszeállításban és megható sorokkal a Turay Ida Színház is elbúcsúzott.

- Csendben elment egy nagyformátumú egyéniség... Sajnálattal adunk hírt róla, hogy Szurdi Miklós színész, rendező, forgatókönyvíró ma reggel örökre lehunyta a szemét. Ő nem csupán egy színházrendező volt, hanem egy igazi példakép, aki életével és munkásságával meghatározta a színházi világot. Diákjai és színészei egyaránt úgy emlékeznek rá, mint egy erőskezű rendezőre, aki mindig tudta, hogyan hozza ki a legjobbat mindazokból, akik vele dolgoztak. Rendezéseiben mindig ott volt a lendület, a szenvedély és a tökéletesség iránti vágy, amely mindenkit megérintett és inspirált – írta a megható sorokat az intézmény, majd folytatták:

- Szurdi Miklós nem csupán művész, hanem tanítómester is volt. Azok, akik olyan szerencsések voltak, hogy a tanítványai lehettek, tudják, hogy milyen öröm volt vele együtt dolgozni. „Bölcsessége, elkötelezettsége és kitartása mindig példaként állt előttünk, és mindannyiunkat arra ösztönzött, hogy higgyünk saját képességeinkben és hajszoljuk az álmainkat.”- nyilatkozta egykori kedves diákja. A Turay Ida Színházban 2015-től olyan közönségsiker előadásokat rendezett, mint az Edit Piaf életének egy részét átdolgozó Égben maradt repülő, Cserháti Zsuzsa életrajzi drámája a Hamu és gyémánt, a Francia szobalány, az Ártatlan vagyok c. vígjáték és a Tina Turner életét bemutató Rocknagyi. Szurdi Miklós életműve nem csupán a színháztörténet, hanem az életünk része is.

Búcsúzunk tőled, kedves Miklós, és köszönünk mindent, amit nekünk és a világnak adtál. Az emlékezetünkben és a szívünkben örökké élni fogsz.

Nyugodj békében! – olvasható Facebook-bejegyzésükben a megható sorok.