Új szerelem a láthatáron? Titokzatos üzenetet tett közzé Britney Spears

Néhány hónappal ezelőtt érkezett a hír, hogy Britney Spears harmadik házassága is zátonyra futott: a hányatott sorsú amerikai énekesnő volt férje, Sam Asghari kibékíthetetlen ellentétre hivatkozva nyújtotta be a válópert. A történtek után azonban nem úgy tűnt, hogy az énekesnőt különösebben megrázta volna az újabb szakítás: Britney, aki gyakran botránkoztatja meg a rajongókat meglehetősen bizarr tartalmakkal a közösségi oldalán, mióta kikerült az apja gyámsága alól, azóta is rendszeresen jelentkezik be kimondottan polgárpukkasztó videókkal vagy fotókkal.

Britney Spears / Fotó: Wiese/face to face

Valentin-nap közeledtével az énekesnő rózsaszín, szívecskés, Cupido-témájú tartalmakkal árasztotta el az Instagram-oldalát, nemrég pedig már azt osztotta meg, ismét felbukkant a szerelem az életében.

Szeretem őt!

- jelentette ki az énekesnő a posztjában, amelyhez egy újabb különös, táncos felvételt csatolt. Azt viszont egyelőre nem árulta el több milliós követőtáborának, ezúttal ki rabolta el a szívet.

A nagy bejelentésre egyébként azután került sor, miután a napokban Britney azzal sokkolta a népet, hogy a közösségi oldalán elárulta, annak idején ő és Ben Affleck kavartak egymással, mialatt egy régi, közös felvételt tett közzé kettejükről.

Azt elfelejtettem megemlíteni, hogy aznap este csókolóztunk Bennel. Őszintén szólva kiment a fejemből…

- írta az azóta már törölt posztban az énekesnő, a Mirror beszámolója szerint.