Vége: újabb sztár válására derült fény, ez a kapcsolat sem bizonyult túl tartósnak

Mi van mostanában a levegőben? Mintha az egész idei év a sztárszakításktól és -válásoktól lenne hangos. Itthon legutóbb épp Tóth Gabiék jelentették be derült égből villámcsapásként, hogy vége, de Király Viktorék kapcsolata is menthetetlennek tűnik, többen pedig Cooky-ék házassága miatt is aggódnak már – csak hogy párat említsünk. Kétségtelen tény, hogy Britney Spears házassága azért már az elején sem tűnt olyan sziklaszilárdnak, ennek ellenére a rajongókat meglepte a TMZ bulvárportálon megjelent cikk, miszerint a szebb napokat is megélt énekesnő edző férje, Sam Asghari benyújtotta a válókeresetet, méghozzá kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva.

A pár 2019-ben, egy premieren Fotó: AFP

Hogy mi lehet ez a kibékíthetetlen ellentét, nehéz megmondani. Talán felesége egyre kínosabbá váló netes szexizései verték ki nála a biztosítékot. Mindenesetre tény: egy évvel ezelőtt mondták ki a boldogító igent, 2022. júniusában, azonban nem bizonyult a holtomiglan-holtodiglan túl tartósnak.

A világsztár válása kapcsán az igazán pikáns a vagyonmegosztás kérdése. Noha kötöttek házassági szerződést, állítólag Sam Asghari épp ezt az iratot szeretné megtámadni a bíróságon. Természetesen – jegyzi meg a lap – kicsi az esélye, hogy egy ilyen szerződést semmisnek nyilvánítsanak, ám tudjuk, hogy a sztárválások legalább annyira zajlanak a nyilvánosság előtt és a lapok hasábjain, mint a tárgyalóteremben, így sejthető, hogy az egész azzal zárul: Britney ír egy zsíros csekket a volt férjének, hogy mielőbb letudja az egész huzavonát.