Frontálisan csapódott egy kamionba az ismert magyar énekes autója

Másfél évig tartott, mire abban a formában, ahogy most vagyok, járni tudtam. Több operáción estem át. Na, az egy őrültség volt, nem kérdés. Azóta egyébként nem nagyon ülök be más mellé. Ha megyünk fellépésre, akkor is általában én vezetek, nem szeretem a kontrollt kiengedni a kezemből. Mert, ha történik valami, legalább egy picike ráhatásom legyen a dolgokra.