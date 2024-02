Az úgy komoly! Rákóczi Feri közel egy millióért vett koncertjegyet

Most vettem Madonna jegyet nagyon drágán, mert a Béka halálosan szereti, az egész fiatalságát végigkísérte, az összes dalt ismeri. Az őszi turnéra vettem tavaly, szerintem négyszeres áron sikerült beszereznem, pedig az alapár is magas volt. Hogy ez mit jelent pontosan? 750 ezer forint. Amikor meghirdették a koncertet, akkor már nem lehetett kapni a hivatalos oldalakon. Egy ismerőssel bizniszeltünk, hogy ő akar menni, mondtam akkor vegyen nekem is, de ott nem sikerült. Pedig beregisztráltam, ott ültem, nyomtam a gombot, mint a hülye, állandóan kidobott a rendszer, nem tudtam jegyet venni…