Alekosz exbarátnője kitálalt Kucsera Gáborról

Varsányi Réka neve a legtöbbeknek az Ázsia Expressz, és nem utolsó sorban Alekosz miatt lehet ismerős, ám a szőke szépségről mostanában napvilágot láttak olyan pletykák, miszerint egy másik hírességhez is közel került. Ő nem más, mint a világbajnok magyar kajakozó, Kucsera Gábor... A sármos sportolóval a dél-amerikai kaland során ismerkedett meg, és biztosak vagyunk abban, hogy a sors nem véletlenül sodorta őket össze. Történt ugyanis a műsor forgatásán, hogy a páros összekülönbözött olyannyira, hogy a hellén csődör (volt) barátnője szinte vigasztalhatatlan volt. Ekkor azonban szuperhősként érkezett meg Gábor, aki próbált lelket önteni Rékába, és most már kijelenthetjük, hogy sikerrel járt, hiszen Alekosz már a múlt a szőkeség életében. Ellenben Kucserával, aki a mai napig fontos szerepet tölt be Réka életében...

Varsányi Réka túltette magát a múlton (Fotó: Bors)

Varsányi Réka és Kucsera Gábor együtt vannak?

A kérdés abszolút jogos, főleg miután Kucsi az egyik este Rékától jelentkezett be. Bizony, a kajakos és Alekosz volt barátnője egy kártyapartiról csekkoltak be a követőikhez, és talán nem szorul magyarázatra, hogy miért indultak be egyből a találgatások. Meg is kérdeztük Rékát, hogy mi az igazság, barátság vagy esetleg szerelem van köztük Gáborral?

A szőke szépség válasza előtt annyit elárulunk, hogy akik eddig a szerelmükben reménykedtek, számukra szomorú hírünk van...

Mindenki azt találgatta, hogy van-e köztünk bármi. De sajnos el kell, hogy szomorítsak mindenkit, Kucsival csupán barátok vagyunk. Persze, van szemem, tudom, hogy nagyon jó pasi, de ez a kapcsolat barátságként mélyült el, olyan, mintha Gábor a testvérem lenne

− kezdte a Borsnak Réka, aki szoros barátságot ápol a kajakossal, azt azonban szeretné kihangsúlyozni, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, mint a hollywoodi romantikus filmekben. Ők nem írogatnak egymásnak percenként, ellenben ha szükségük van egymásra, akkor bármikor ott vannak a másiknak.

− Nem úgy kell elképzelni, hogy reggel felkelünk, és az az első, hogy egymásnak megüzenjük, mit álmodtunk. Viszont, ha bármelyikünknek szüksége van a másikra, akkor ott vagyunk egymásnak. Éppen ezért tudom azt is elképzelni, hogy nyáron bandáznak majd együtt a gyermekeink. Nekem ez valahogy többet ad annál, minthogy beleugorjunk egy párkapcsolatba, aztán utána kiderül, hogy nem működik, két hét múlva vége, és oda egy barátság − tette hozzá Varsányi Réka, aki azt is elárulta, hogy nyitott a szerelemre, azonban most már sokkal megfontoltabban válogat a lovagok között.