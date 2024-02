Ádám Security biztosította a Bors szerkesztőségét - Videó

Ádám Security igazi üstökösként robbant be a TikTok-celebek világába, hiszen akkora nemzetközi trend lett, hogy már most több megtekintést ért el, mint a milliós kattintást hozó PSG Ogli 7. A fiatalt közel 350 ezer ember követi a videós platformon és közel 8 milliós lájkszámmal büszkélkedhet. Ez úgy történhetett meg, hogy a magyar internet mellett a lengyelekhez is beférkőzött, így például van olyan videója, amit már 11 milliószor játszottak le. Ez eddig teljesen példátlan volt kis hazánkban, azonban Ádám most magasra tette a lécet! Pedig, mint kiderült, nem akárhonnét indult…

Ádám Security biztosította a Bors szerkesztőségét (Fotó: Máté Krisztián)

Ádám Security és a liftajtó találkozása

A biztonsági őr tavaly nyáron még Majkát védte, most viszont a rapper is már csak utána kullog a TikTokon. Ahogy a magyar sztárok többsége is, hiszen Ádám időközben az MMA harcba is belekóstolt Lengyelországban, ami még több követőt és akár mondhatjuk azt is, hogy rajongót hozott neki. Kíváncsiak voltunk hát, hogy mégis mit tud a biztonsági őr, amiért ennyire imádják, ezért meginvitáltuk a szerkesztőségünkbe…

Az első találkozás azonban nem volt zökkenőmentes, mert Ádámnak meggyűlt a baja a liftajtóval, és az egyik kollégánkkal is, aki a helyére pályázik.

De hogy mi történt pontosan, azt az alábbi videónkból megtudhatod!

Visszatér a küzdőtérre

Miután a szerkesztőségünkben mindent rendben talált, Ádám visszatért az edzésekhez, ugyanis nagy bunyó vár rá. A szekust ugyanis meghívták korábban Varsóba egy MMA gálára, s bár az első meccsén kikapott, a visszavágóra már nagyon készül.

− A visszavágóra, ami egy hónap múlva lesz, jobban fel fogok készülni. A mostani meccsre összesen négy napot tudtam edzeni, ebből inkább két olyan nap volt, ami ténylegesen 100%-os felkészülés volt. Szerintem ez kevés volt ahhoz, hogy egy olyan illetővel kiálljak, akinek már volt több meccse is.

Viszont az ellenfelem is bevallotta, hogyha nem tudott volna földre levinni, akkor én nyertem volna

— jegyezte meg Ádám lapunknak.