Ádám Security: „Az ellenfelem csakis a hájának köszönhette, hogy nyert”

Bártfai Ádám, azaz Ádám Security néven elhíresült új TikTok-sztár túl van az első Sztár MMA meccsén, amire meghívták Lengyelországba. Annyira felkapták a Miskolc környéki tartalomgyártót a lengyelek, hogy az elmúlt pár hétben, hogy nemzetközi sztár lett belőle. Nem kis lehetőséget kapott, amiről a Borsnak mesélt.

Ádám Security nagyszerű utazáson van túl. (Fotó: Facebook)

Tökéletesre értékeli az utat

Ádám bizony nagy lehetőséget kapott azzal, hogy meghívták, még mindig tartó lengyel sztár MMA gálára: rengeteg rajongójával tudott Varsóban találkozni, ami számára is nagy meglepetést okozott, még az utcán sem tudott sétálni feltűnés és fotózkodás nélkül.

— Nagyon jól éreztem magam Lengyelországban és az első profibb sztár MMA meccsemen is. Egy hatalmas élmény volt. Elszállásoltak minket barátnőmmel szép helyeken, kaptam felkészülési lehetőséget is, igaz nem sokat, de mindenben nagyon figyeltek ránk — kezdte a Borsnak a magyar és lengyel TikTok izomembere, aki Lengyelországban egy valóságos sztárrá vált az elmúlt hetekben.

Közeleg a visszavágó

Bár Ádám most kikapott, ez nem szomorította el, hiszen azonnal el is vállalta a visszavágó lehetőségét, amire végre lesz is ideje felkészülni.

A visszavágóra, ami két hónap múlva lesz, jobban fel fogok készülni. A mostani meccsre összesen négy napot tudtam edzeni,

ebből inkább két olyan nap volt, ami ténylegesen 100%-os felkészülés volt. Szerintem ez kevés volt ahhoz, hogy egy olyan illetővel kiálljak, akinek már volt több meccse is az oktakogonban. Viszont az ellenfelem is bevallotta, hogyha nem tudott volna földre levinni, akkor én nyertem volna — jegyezte meg Ádám, aki ezen a ponton nem áll meg.

Most odavág

A nemzetközileg is híres videós sem a TikTok-karrierjét, sem a sztár MMA-t nem hagyja annyiban. Sőt, ezek után kapcsol csak rá igazán:

— Ezután is töretlenül fog folytatódni a TikTok-karrier, nem hagyom abba, mert még csak most jön a java.

Az ellenfelem csakis a hájának köszönhette, hogy nyert, közel 30 kiló különbség volt köztünk

— szúrt az őt legyőző ellenfelének a sztár biztonsági őr, aki alig várja, hogy megmutathassa, mit tud több felkészüléssel és persze köszöni a szurkolást az összes rajongójának.