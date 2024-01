Majdnem kész az álomotthon: meggyűlt a baja a munkásokkal Weisz Fanninak

Weisz Fanni régi vágya teljesült: egy fedél alatt élhet szeretett nagyszüleivel. Fanni nem szívesen hagyta volna el a főváros vonzáskörzetét, nagyszülei pedig Pécshez ragaszkodtak. Végül megtalálták a megoldást. A Borsnak elárulta: szépen alakul az álomotthon, de néhány munkással meggyűlt a bajuk...

Weisz Fanni birtokba vette az álomotthonát, ahová családját is odaköltöztette (Fotó: Instagram)

Szemtelen kérést kapott Weisz Fanni

Fanni nemrég házvásárlásról számolt be, hosszas keresgélés után talált rá a Budapest agglomerációjában lévő hatalmas házra, ahol elég hely van ahhoz, hogy nagyszülei is odaköltözzenek: együtt, mégis külön lakrészen élhessenek.

– Most már nagyon szépen alakul, már a vége fele járunk, nagyon bízom benne, hogy február végére már azt mondhatom, hogy a belső rész teljesen készen lesz. De én már most tökéletes álomotthonnak látom – fogalmazott most a Bors felkeresésére Fanni.

Ahogy az lenni szokott, a felújítási munkálatok nem mentek könnyen, meggyűlt a baja néhány szakemberrel...

– Kisebb-nagyobb gikszerből akadt bőven, de mindig sikerült felülkerekedni a gondokon – ismerte el a siket modell, majd hozzátette:

– Az elején nagyon nehéz volt, kevés a szakember, jó szakit pedig lepkehálóval kell befogni. Sok mindent tanultunk. Például ha egy szakember megérkezik, mindig meg kell nézni a szerszámát – fogalmazott Fanni, aki saját bőrén tanulta meg a leckét. Előfordult ugyanis, hogy egy szaki szemtelen kéréssel fordult hozzá, mielőtt neki fogott volna a munkának.

Olyan szakember is volt, aki arra kért, hogy vegyünk neki szerszámot, hogy dolgozni tudjon!

De szépen lassan, mire a végére értünk, összejöttek a jó szakik, szóval már ajánlani is tudok, ha valakinek szüksége van rá. Most már jókat mulatunk persze azokon a dolgokon, amiken akkor bosszankodtunk.

„Sok a munka, de minden percét élvezem"

A modell elárulta: az ilyen-olyan mesteremberek mellett szerencsére igazán ügyes szakember is volt a háznál.

– Amióta itt vannak Mamáék, azért könnyebb lett, mert Papa mindenhez ért, és mindent észrevesz. Nagyon kitartó családom van, és nagyon büszke vagyok rájuk, az biztos. Sokat segítenek nemcsak anyagilag, de a munkában is. Pedig már nem fiatalok. Amit nem bírnak erővel, azt olyan praktikákkal oldják meg, ami minden képzeletet felülmúl. A fürdők már elkészültek és gyönyörűek lettek. Mindenkinek a saját ízlése szerint. Tavasszal pedig jöhet az udvar. Sok a munka, de minden percét élvezem. Szeretnénk napelemet és hőszivattyús fűtés rendszert is, tereprendezést, parkosítást is tervezünk. A konyha sajnos nincs kész, persze azért megoldottuk, hogy így is finomakat főzünk. Várom, hogy tudjunk majd nagyokat sütni-főzni mamival!

Weisz Fanni hétvégén az Instagrammon mutatta meg: a félig kész konyhában is szívesen tüsténkedik szeretett nagymamájával (Fotó: Instagram)

„Jó, hogy a szomszédaim a családom"

− Hatalmas erőt ad, hogy együtt a család. Imádom, hogy mindenkinek saját lakrésze van, de mégis együtt vagyunk. Olyan mintha társasházban laknánk. Jó, hogy a szomszédaim a családom. A nagyszüleim 56 évig éltek Pécsett, egy gyönyörű családi házban, amit ők építettek, de mégis azt látom, hogy jól érzik magukat itt, velünk. Nekem ez nagyon fontos. Nagy büszkeségeim, felnézek rájuk, és boldoggá tesz, hogy mindenki itt van − tette hozzá Fanni, akivel korábban a Bors exkluzív videót készített az építkezésről.