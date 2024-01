Nagy álma vált valóra Weisz Fanninak - videó

Óriási élmény volt nekem! Nem tudom miért, talán innen fentről másként látva a világot, csak úgy kavarogtak a gondolatok a fejemben. Arra gondoltam, igen szeretnék még sikereket elérni, meg akarom valósítani az összes álmom! Most újra az az érzés kerített hatalmába, hogy megtudom csinálni, ahogy Ti is, csak hinnünk kell magunkban! Mert hittel és kellő kitartással semmi sem lehetetlen! A komoly gondolatok mellett, szórakoztató is volt az utazás, mert nagyon jó fej volt a pilóta. Lefordított a telefonján nekem mindent! És persze még mindig nem hallok egy mukkot se, de azért ugye vagány a fejemen a fejhallgatós mikrofon