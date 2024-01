Szíven ütötték a bátyja szavai: ezt mondta Vilmos, miután tudomást szerzett Harry és Meghan kapcsolatáról

Ma már talán ezt nehéz elhinni, de egykor nagyon szoros kapcsolatban állt egymással a két herceg, Vilmos és Harry. A sussexi herceg korábban rengeteg időt töltött idősebb testvérével, és hasonlóan jó viszonyt ápolt a sógornőjével, Katalin hercegnével is. Mára ez már véget ért: egyes feltételezések szerint a törés akkor keletkezett, amikor Harry és felesége, Meghan Markle elhagyta a királyi családot, majd többször is nyilvánosan kritizálták annak tagjait. Az ellenérzések azonban már korábban is ott bujkáltak Vilmosban leendő sógornőjével kapcsolatban, és ezt az öccsének sem félt elmondani.

Harry herceg és Vilmos herceg kapocslata jó ideje megromlott / Fotó: AFP

Harry herceg a Tartalék című memoárjában osztotta meg azt a pillanatot, amikor elmondta a bátyjának és Katalinnak, hogy randizni kezdett Meghannel. Állítása szerint Vilmos és Katalin meglepődtek a hír hallatán: mindketten nagy rajongói voltak a Briliáns elmék (Suits) című sorozatnak, amelyben a későbbi sussexi hercegné is szerepelt. Noha Harry nagyon lelkesen mesélte el nekik a románcot, Vilmos kevésbé volt elragadtatva, és rögtön óvatosságra intette a testvérét.

Végülis ő egy amerikai színésznő, Harold. Bármi megtörténhet

– idézte bátyja szavait Harry, akit saját bevallása szerint fájdalmasan érintett ez a reakció – írja a Daily Express.