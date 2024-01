Kitálalt Harry herceg: a bátyja utálta, amire Diana hercegnő kötelezte őket

A két testvér, Harry és Vilmos herceg közül a fiatalabbik fivér az, aki gyakran kritizálta a királyi családot, vagy éppen emelt panaszt nyilvánosan a szerinte méltatlan bánásmód miatt, amelyben része volt. Többek közt emiatt is döntöttek úgy feleségével, Meghan Markle-lel, hogy többé nem kívánnak aktív tagjai lenni a királyi családnak, és inkább Amerikában telepednek le, ahol jelenleg is élnek. Vilmos hercegtől - aki egyben a leendő király is - ellenben sosem lehetett hasonló kifogásokat hallani, ám Harry szerint volt egy bizonyos dolog gyermekkorukban, amit még a bátyja sem nézett jó szemmel.

Harry és Vilmos herceg / Fotó: AFP

Harry herceg önéletrajzi könyvében, a Tartalékban tért ki arra, hogy az édesanyjuk, Diana hercegné gyakran hasonló ruhákba öltöztette őket, mikor gyerekek voltak, amit a lesifotósok is rendszeresen lencsevégre kaptak. Vilmos, aki öccse állítása szerint első gyerek szindrómában is szenvedett, kimondottan utálta, ahogy egyforma öltözéket kell viselniük, és a későbbiekben igyekezett minél inkább elkülöníteni magát a testvérétől. Ezt tetézte azzal, ahogy, mialatt az Eton College-ba járt, próbálta titkolni, hogy rokonságban állnak Harryvel, az öccsét pedig arra utasította, tegyen úgy, mintha nem is ismernék egymást.

Prince William 'loathed' Princess Diana's act for him and brother Harry https://t.co/Zf07wejOP7 pic.twitter.com/Kp796byuJY — Mirror Royal (@MirrorRoyal) January 1, 2024

Saját életét kovácsolt magának, és nem volt hajlandó feladni

- tette hozzá Harry, aki szerint a bátyját rendkívül zavarta, ha kettejüket egy egységként kezelték, és nem mint önálló személyeket. A walesi hercegre egyébként ez a gyerekkori élmény apaként is nagy befolyással bírt: az ő fiai, György és Lajos herceg, az iskolai egyenruhájukat leszámítva, szinte sosem viselnek egyforma öltözéket a nyilvánosság előtt - írja a Mirror.